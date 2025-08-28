Cuándo cortarse el pelo según la luna en septiembre

El calendario lunar es una de las guías más consultadas por quienes buscan aprovechar la energía de la luna para distintos aspectos de la vida cotidiana. Entre ellos, el cuidado del cabello ocupa un lugar destacado: muchas personas creen que el momento del corte puede influir en el crecimiento, la fortaleza y la salud capilar.
A lo largo del mes de septiembre habrá luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, cada una con efectos diferentes según la tradición popular. En Argentina, miles de personas organizan su agenda estética tomando en cuenta estas fechas, convencidas de que el calendario lunar puede marcar la diferencia en los resultados.
Influencia de las fases lunares
La relación entre la luna y el cabello se basa en la idea de que la energía del satélite terrestre influye en los procesos de crecimiento. De la misma manera que afecta a las mareas, se cree que también tiene incidencia sobre el cuerpo humano. Por eso, según la fase lunar, se recomienda realizar determinados cortes o evitar otros.
Luna creciente: favorece el crecimiento rápido y saludable del cabello. Es el momento indicado para quienes buscan que el pelo se alargue en poco tiempo.
Luna llena: se la asocia con cortes que aportan volumen y fortaleza, ideales para cabellos finos o debilitados.
Luna menguante: se recomienda para quienes desean mantener el corte por más tiempo, ya que se considera que retrasa el crecimiento.
Luna nueva: en esta etapa, la tradición aconseja no realizar cortes porque el cabello podría crecer más débil o quebradizo.
Cortarse el pelo en cuarto menguante ayuda a mantener el estilo por más tiempo.
En este marco, septiembre de 2025 presenta varias fechas que se destacan como propicias según el objetivo de cada persona.
Los mejores días del mes para cortarse el pelo
De acuerdo con el calendario lunar, las siguientes fechas serán las más recomendadas en Argentina durante septiembre de 2025:
Luna creciente (4 al 10 de septiembre): el 6 y 7 son los días más favorables para cortes destinados a un crecimiento rápido y vigoroso.
Luna llena (10 de septiembre): jornada ideal para cortes que busquen dar volumen y fortaleza.
Cuarto menguante (18 de septiembre): momento indicado para mantener el largo actual y prolongar el estilo elegido, evitando que el pelo crezca con rapidez.
Luna nueva (25 de septiembre): no se aconseja cortar el cabello en esta fase, ya que se la relaciona con menor vitalidad capilar.
Muchas personas organizan sus cortes según las fases lunares para potenciar resultados.
De este modo, quienes deseen alargar el pelo antes del verano deberían optar por los primeros días del mes, mientras que aquellos que quieran conservar un corte específico durante más tiempo pueden esperar hasta la segunda quincena.
Recomendaciones
Más allá de las fases de la luna, existen algunos consejos que ayudan a complementar los beneficios atribuidos al calendario lunar:
Mantener una alimentación equilibrada, rica en proteínas y vitaminas, para fortalecer el cabello desde adentro.
Hidratarse adecuadamente, ya que la falta de agua repercute en la sequedad y fragilidad capilar.
Usar productos adecuados según el tipo de pelo, evitando el abuso de químicos agresivos.
Programar los cortes en función de los objetivos: crecimiento rápido, fortalecimiento o conservación del estilo.
Aprovechar el ritual del corte como un momento de renovación personal y cuidado estético.
En Argentina, cada vez más peluquerías incluyen el calendario lunar como parte de sus recomendaciones habituales, lo que refleja el interés creciente de las personas por estas prácticas.
Un ritual que combina tradición y estética
El corte de cabello siguiendo el calendario lunar se ha convertido en una costumbre que trasciende generaciones. Para algunos es una tradición heredada, mientras que para otros es una manera de alinear los cuidados personales con los ritmos de la naturaleza. Lo cierto es que, aunque no exista consenso científico sobre su efectividad, el interés que despierta se renueva cada mes.
Septiembre de 2025 no será la excepción. Con un calendario lunar que ofrece días específicos para cada necesidad, los argentinos tendrán la posibilidad de elegir el momento más adecuado para transformar su look o conservarlo. Al final, más allá de las creencias, la luna sigue siendo una aliada simbólica en los rituales de belleza y autocuidado.
