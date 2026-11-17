Las plantas con flores redondeadas son una excelente alternativa para quienes buscan incorporar volumen, textura y tonalidades intensas a los espacios exteriores. Entre las especies ornamentales que más llaman la atención se encuentran las dalias y los crisantemos, dos variedades que se destacan por sus pétalos abundantes y sus particulares formas.
Las 2 plantas con flores en forma de pompón que sorprenden por sus colores
Sus pétalos abundantes y sus llamativas tonalidades las convierten en dos de las especies ornamentales más elegidas para decorar espacios exteriores y sumar atractivo durante distintas épocas del año.
Ambas ofrecen una amplia gama de colores y cuentan con diferentes variedades que permiten crear combinaciones vistosas. Además, con algunos cuidados básicos pueden crecer saludables y ofrecer floraciones atractivas durante distintas épocas del año.
1. Dalias
Las dalias son conocidas por sus flores llamativas y la diversidad de formas que pueden desarrollar. Entre sus variedades se encuentran las dalias pompón, que tienen numerosos pétalos pequeños, ordenados en capas compactas que forman una estructura prácticamente esférica.
Se pueden encontrar en tonos blancos, amarillos, rosas, rojos, violetas y anaranjados. Por su aspecto, son ideales para utilizar en canteros, macetas o como protagonistas de diferentes composiciones ornamentales.
Para crecer adecuadamente necesitan varias horas de luz solar y un suelo fértil, suelto y con buen drenaje. El riego debe ser regular, especialmente durante los períodos de calor, aunque es importante evitar los encharcamientos, ya que pueden perjudicar sus raíces y tubérculos.
2. Crisantemos
Los crisantemos también cuentan con variedades de flores redondeadas que recuerdan a pequeños pompones. Sus pétalos se agrupan de manera compacta y pueden presentar diferentes tonalidades, como blanco, amarillo, rosa, naranja, rojo y bordó.
Una de sus principales características es que muchas variedades florecen cuando otras plantas comienzan a perder protagonismo. Por eso, son una opción interesante para mantener los espacios exteriores coloridos durante esa temporada.
Para desarrollarse necesitan buena iluminación, un suelo con nutrientes y un riego moderado. También es conveniente retirar las flores marchitas para conservar su apariencia y favorecer el desarrollo de nuevos pimpollos.
Qué cuidados necesitan
Aunque pertenecen a especies diferentes, las dalias y los crisantemos comparten algunas necesidades que conviene tener en cuenta antes de incorporarlos a los espacios verdes.
Entre las recomendaciones principales se encuentran:
- Buena iluminación: necesitan lugares luminosos, con exposición solar adecuada según la variedad.
- Riego equilibrado: es importante mantener cierta humedad en la tierra sin provocar acumulaciones de agua.
- Suelo con buen drenaje: un sustrato fértil y aireado favorece el desarrollo de las raíces.
- Poda de mantenimiento: retirar las flores secas y las partes deterioradas ayuda a conservar la planta en buenas condiciones.
- Control de plagas: revisar periódicamente las hojas y los tallos permite detectar posibles problemas a tiempo.
Tanto las dalias como los crisantemos se destacan por sus formas particulares y su diversidad de colores. Elegir estas especies permite sumar variedad a las composiciones ornamentales y disfrutar de flores llamativas en diferentes momentos del año.