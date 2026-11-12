El jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides) es una de las plantas trepadoras más atractivas para decorar jardines, patios y galerías. Se destaca por sus hojas verdes, brillantes y perennes, pero su mayor encanto aparece durante la floración, cuando se cubre de pequeñas flores blancas en forma de estrella que desprenden un perfume intenso.
Jazmín de leche: la enredadera que perfuma cualquier espacio
Con hojas verdes y brillantes durante todo el año, esta especie trepadora se adapta al sol y a la media sombra, y es ideal para cubrir paredes, pérgolas y cercos.
Gracias a su crecimiento rápido y su capacidad para adaptarse a distintas condiciones de luminosidad, es una alternativa ideal para quienes buscan sumar vegetación y aprovechar los espacios verticales. Además, puede alcanzar hasta 10 metros de altura, por lo que resulta especialmente útil para cubrir paredes, pérgolas, rejas y cercos.
Cuáles son sus características
Esta enredadera conserva sus hojas durante todo el año, una característica que permite mantener el jardín verde incluso fuera de la temporada de floración. Su follaje está compuesto por hojas ovaladas y brillantes que contrastan con el blanco de sus flores.
Las flores tienen cinco pétalos que forman una estrella y se distinguen por su fragancia. Su aspecto delicado y su perfume convierten a esta especie en una de las opciones más elegidas para embellecer espacios exteriores.
Por su desarrollo vigoroso, necesita contar con espacio suficiente para extender sus tallos y una estructura que le permita trepar.
Dónde plantarlo y qué cuidados necesita
Una de las principales ventajas del jazmín de leche es su adaptabilidad. Puede crecer tanto a pleno sol como en lugares de media sombra, por lo que es posible incorporarlo en distintos sectores del jardín.
Para favorecer su desarrollo, se recomienda tener en cuenta estos aspectos:
- Luz: tolera el pleno sol y la media sombra.
- Crecimiento: puede alcanzar hasta 10 metros de altura.
- Follaje: sus hojas permanecen verdes durante todo el año.
- Flores: son blancas, tienen forma de estrella y son muy perfumadas.
- Ubicación: puede utilizarse para cubrir muros, pérgolas, rejas y cercos.
Por qué elegir esta enredadera para el jardín
El jazmín de leche permite aprovechar paredes y estructuras verticales sin ocupar demasiado espacio en el suelo. Por eso, también es una alternativa para patios pequeños y terrazas.
Su follaje perenne, su crecimiento rápido y sus flores perfumadas reúnen tres cualidades muy valoradas en jardinería. Así, esta especie se convierte en una opción atractiva para quienes buscan sumar verde, belleza y aroma a los espacios exteriores.