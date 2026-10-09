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El rímel azul vuelve a marcar tendencia y Danna Paola muestra cómo llevar makeup de esta temporada

La artista mexicana sorprendió en el escenario con un look retro que rescata tonos intensos de décadas pasadas y renueva la mirada para la rutina diaria.

Danna Paola trae de nuevo la tendencia de las sombras en tonos azules para esta temporada.Danna Paola trae de nuevo la tendencia de las sombras en tonos azules para esta temporada.
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El maquillaje de ojos vive un periodo de transformación donde la creatividad desplaza a las elecciones tradicionales. La artista mexicana Danna Paola, de 31 años, volvió a poner en agenda la máscara de pestañas de color azul tras lucirla en el escenario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México durante su participación en el musical Mentiras: All Stars, donde interpreta al personaje de Yuri.

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La cantante mexicana reactivó la nostalgia por la máscara de pestañas de color durante su presentación en la obra de teatro y la propuesta recupera el espíritu de las décadas de 1980 y 1990 y se consolida como el recurso ideal para renovar el maquillaje.

Lo que inició como una elección estética pensada para caracterizar a su personaje e interpretar canciones como La gata bajo la lluvia, terminó por trascender las tablas para convertirse en una referencia directa en las tendencias de belleza. Este tipo de tonos expresivos regresa con fuerza tras varios años en los que predominaron los estilos más minimalistas, neutros y sobrios.

danna paola.La artista mexicana Danna Paola, de 31 años, volvió a poner en agenda la máscara de pestañas de color azul tras lucirla en el escenario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Un clásico retro que recupera protagonismo

El uso de pigmentos vibrantes en las pestañas no es una novedad absoluta en la industria cosmética, sino una reinterpretación de las estéticas que dominaron las décadas de 1980 y 1990. En aquel período, íconos de la cultura pop mundial como Madonna y Cyndi Lauper adoptaron los cosméticos coloridos para marcar un sello distintivo en sus presentaciones públicas y producciones de video.

En la actualidad, esta tendencia regresa para ofrecer una alternativa a la hegemonía del rímel negro tradicional. La versatilidad del color azul radica en su capacidad para funcionar tanto como el punto focal en un maquillaje sencillo de uso diario, como en una pieza clave para un estilo más elaborado y de mayor impacto visual.

rimel azulEl uso de pigmentos vibrantes en las pestañas no es una novedad absoluta en la industria cosmética, sino una reinterpretación de las estéticas que dominaron las décadas de 1980 y 1990.

Cómo integrar la máscara azul en la rutina de maquillaje

Una de las ventajas del rímel azul es su facilidad para combinarse con paletas de colores neutras y cálidas. Para equilibrar la intensidad del tono sin sobrecargar la mirada, existen combinaciones estratégicas que destacan el rostro de manera limpia:

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  • Bases terrosas y cálidas: la aplicación de sombras en tonos café, beige, bronce u ocre permite generar un contraste que hace resaltar la pigmetación de las pestañas.
  • Combinaciones clásicas: la suma de delineados o sombras en tonos neutros como el blanco o el negro enmarca el ojo y permite que el tono azul capte la luz con mayor definición.

Otras tonalidades en tendencia para resaltar la mirada

El auge de la cosmética con color no se limita únicamente a la gama del azul. La paleta cosmética de la temporada incorpora otras opciones que se adaptan a distintos colores de ojos y preferencias personales:

  • Borgoña: favorece en especial a las miradas con ojos de iris verde o castaño, aportando calidez.
  • Marrón: funciona como una alternativa discreta al negro, ideal para ojos azules, verdes o castaños claros.
  • Dorado: potencia la luminosidad en ojos de tonalidad verde y café.

La reaparición del rímel azul confirma que el maquillaje actual busca opciones menos rígidas que permitan la libre expresión y la experimentación personal. Incorporar pequeñas variaciones cromáticas en la rutina diaria ofrece una forma práctica de actualizar cualquier estilo sin necesidad de recargar la piel ni de recurrir a técnicas complejas.

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