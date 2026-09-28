Madonna convirtió la apertura de los MTV Video Music Awards 2026 en uno de los momentos destacados de la ceremonia. La cantante regresó al escenario de los premios después de 23 años y lo hizo acompañada por Sabrina Carpenter, con quien inició una presentación especialmente preparada para la gala realizada en el Peacock Theater de Los Ángeles.
Madonna y Sabrina Carpenter protagonizaron una apertura explosiva en los MTV VMAs 2026
La Reina del Pop volvió a presentarse en la ceremonia después de 23 años y encabezó la apertura junto a Sabrina Carpenter. Charli XCX y otras figuras también participaron de una puesta que reunió distintas generaciones.
El número comenzó con Carpenter al piano mientras Madonna aparecía en escena para interpretar juntas “Bring Your Love”, la colaboración incluida en Confessions II. Las artistas alternaron las voces mientras bailarines y un coro acompañaban una puesta de gran despliegue que rápidamente generó repercusión en las redes sociales.
Volvió con todo la reina del pop, Madonna ganó 7 premios #VMA— 𝑳𝒂 𝑵𝒂𝒗𝒆 (@lanaveportal) September 28, 2026
Mejor artista del año, album, colaboración, baile, coreografía, video formato largo y cinematografía. pic.twitter.com/KVZRbDj4uj
La presentación también funcionó como un encuentro entre dos generaciones del pop. Madonna, una de las figuras históricas de los VMAs, compartió escenario con Carpenter en uno de los momentos centrales de la noche, en una edición en la que la cantante llegó además como una de las artistas con mayor cantidad de nominaciones.
Charli XCX se sumó a una apertura llena de invitados
La sorpresa no terminó allí. Después de la participación de Sabrina Carpenter apareció Charli XCX, quien se sumó a Madonna para interpretar “Danceteria Afterhours”. El segmento incluyó además cameos de figuras como Julia Garner, Debi Mazar, Sombr y Seth Rogen, que completaron una apertura pensada como un gran espectáculo colectivo.
El regreso tuvo además un fuerte componente simbólico. Madonna no actuaba en los VMAs desde 2003, cuando compartió escenario con Britney Spears y Christina Aguilera en una presentación que quedó entre las más recordadas de la historia de la ceremonia. Más de dos décadas después, volvió a ocupar el centro de la escena con una puesta apoyada en su nueva etapa musical.
La sociedad con Carpenter tuvo todavía otro capítulo durante la noche: ambas terminaron llevándose el premio a Mejor Colaboración por “Bring Your Love”. De esa manera, la apertura no solo marcó el regreso de Madonna a uno de los escenarios más ligados a su carrera, sino que también dejó una de las imágenes de la edición 2026 con dos generaciones del pop compartiendo protagonismo.
🏆 Madonna y Sabrina Carpenter ganaron el premio a Best Collaboration en los MTV VMAs 2026.— Billboard AR (@BillboardArg) September 28, 2026
Las artistas recibieron el reconocimiento por “Bring Your Love”, la colaboración con la que además abrieron la ceremonia. ✨ pic.twitter.com/Byl3xH0NUJ