Polémica en redes

Lola Latorre reconoció su inspiración en Hailey Bieber luego de que la acusaran de plagio

Tras el lanzamiento de su nuevo emprendimiento, la influencer respondió a las críticas surgidas en redes por las similitudes visuales con una reconocida marca de belleza y explicó cómo fue el proceso creativo detrás de la propuesta.