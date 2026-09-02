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Lola Latorre reconoció su inspiración en Hailey Bieber luego de que la acusaran de plagio

Tras el lanzamiento de su nuevo emprendimiento, la influencer respondió a las críticas surgidas en redes por las similitudes visuales con una reconocida marca de belleza y explicó cómo fue el proceso creativo detrás de la propuesta.

Latorre habló sobre las referencias utilizadas para crear el proyecto.Latorre habló sobre las referencias utilizadas para crear el proyecto.
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Lola Latorre respondió a las críticas que recibió en redes sociales luego del lanzamiento de su emprendimiento. Varios usuarios señalaron similitudes entre la estética de la nueva marca y Rhode, la empresa de Hailey Bieber. Ante la polémica, la influencer explicó cómo fue el proceso creativo y reconoció su admiración por la modelo estadounidense.

Su respuesta ante las críticas

A través de un video publicado en TikTok, Latorre habló sobre las comparaciones que surgieron después de la presentación de Sorbo y aseguró que nunca intentó ocultar que Hailey Bieber es una referencia para ella.

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“Nunca intenté ocultar mi inspiración en ella, ni mucho menos”, afirmó la influencer, en relación con la manera en que la esposa de Justin Bieber comunica los productos de Rhode.

Latorre también reconoció que existen similitudes visuales entre algunas imágenes, aunque aclaró que el desarrollo del emprendimiento involucró a otras personas. “Hay un montón de imágenes que sí son visualmente parecidas, pero no soy la única que está dentro del negocio”, explicó.

Qué dijo sobre su rol en el emprendimiento

Durante su descargo, Latorre señaló que su función dentro del proyecto está principalmente relacionada con la comunicación y la imagen. “Me ocupo simplemente de ser la cara de la marca”, resumió.

La influencer explicó su vínculo con el desarrollo de la propuesta.La influencer explicó su vínculo con el desarrollo de la propuesta.

También contó que durante la producción de las fotografías recibió indicaciones sobre las poses y que en ese momento no advirtió que algunas podían recordar a imágenes vinculadas con otros productos.

“Mientras estaba haciendo las fotos me daban indicaciones de qué hacer o cómo posar y podría haber dicho: ‘Che, capaz esta foto es muy parecida a la del labial’. No me di cuenta”, relató.

El lanzamiento generó críticas por las similitudes visuales señaladas.El lanzamiento generó críticas por las similitudes visuales señaladas.

Para la influencer, lo ocurrido forma parte del aprendizaje que implica desarrollar un emprendimiento. “Me parece que emprender es un desafío y un aprendizaje constante”, sostuvo.

Al finalizar su mensaje, Latorre volvió a destacar la influencia que tiene la modelo en su proyecto y expresó su deseo de acercarse al trabajo que realiza. “Ojalá podamos hacer y ser un pedacito de lo que hace Hailey Bieber”, manifestó.

Las críticas que recibió en redes

La polémica comenzó después de la presentación de Sorbo, una marca de electrolitos con colágeno orientada a acompañar un estilo de vida activo.

Las redes sociales compararon la estética de Sorbo con la marca Rhode.Las redes sociales compararon la estética de Sorbo con la marca Rhode.

En redes sociales, varios usuarios compararon el packaging y la estética del emprendimiento con Rhode, la marca de Hailey Bieber. Algunos comentarios cuestionaron duramente las similitudes y acusaron a Latorre de haber copiado elementos visuales.

Entre los mensajes publicados aparecieron frases como “Le hubiera puesto ‘Robo’ en vez de ‘Sorbo’”, “Le van a meter la demanda de su vida” y “La plata no compra la personalidad”.

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