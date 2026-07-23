Shakira compartió con sus seguidores la primera versión en vivo de “Underneath Your Clothes”, uno de sus grandes éxitos de la década del 2000, en una colaboración especial junto al cantante británico Ed Sheeran durante una de las fechas de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Nueva York.
Shakira revivió uno de sus grandes éxitos junto a Ed Sheeran y causó furor
La presentación en Nueva York se convirtió en uno de los momentos más destacados de su gira y quedó registrada en un video oficial que ya emocionó a sus seguidores.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, este lanzamiento se produce a pocos días de un momento histórico para la artista colombiana: su participación como representante latinoamericana en el primer show de mediotiempo del Mundial 2026, donde formará parte de un evento que contará con reconocidas figuras internacionales como Madonna, Justin Bieber, Coldplay y BTS.
Invitado especial
El encuentro musical ocurrió el pasado 20 de julio en el Barclays Center de Brooklyn, donde miles de seguidores disfrutaron de una aparición sorpresa que se convirtió en uno de los momentos más destacados del espectáculo.
Con Ed Sheeran acompañándola en la guitarra, Shakira interpretó junto al artista británico “Underneath Your Clothes”, la balada que lanzó originalmente en 2001 y que marcó una etapa clave de su carrera internacional.
La inesperada colaboración generó una gran repercusión entre los fanáticos, quienes rápidamente compartieron imágenes y videos del momento en redes sociales, transformando la presentación en uno de los fragmentos más comentados de la gira.
La presentación oficial
Tras la repercusión del dueto, la cantante decidió lanzar en su canal oficial de YouTube el videoclip de la actuación para que sus seguidores pudieran disfrutar de la interpretación completa con mejor calidad de imagen y sonido.
El registro, titulado “Shakira & Ed Sheeran - Underneath Your Clothes (Live from LMYNL World Tour)”, permite revivir uno de los momentos más especiales de la gira.
Encuentro musical previo
Aunque esta fue la primera vez que Shakira y Ed Sheeran compartieron escenario para interpretar “Underneath Your Clothes”, ambos artistas ya habían trabajado juntos anteriormente.
Meses atrás, la cantante colombiana y el músico británico coincidieron en el estudio para realizar una versión especial de “Hips Don't Lie”, que fue editada para plataformas digitales como Spotify.
Con esta nueva presentación en vivo, Shakira continúa sumando momentos destacados a una gira que reúne algunos de sus mayores éxitos y nuevas propuestas frente a sus seguidores alrededor del mundo.