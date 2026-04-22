Jardinería

El dúo dinámico para tu jardín: por qué deberías mezclar cáscaras de banana y vinagre

Una combinación impensada que se convierte en un fertilizante de élite. Rica en potasio y magnesio, esta receta no solo fortalece tus plantas y acidifica el suelo, sino que también funciona como repelente natural y aliado en la limpieza del hogar.