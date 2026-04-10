No es solo una planta; es una declaración de estilo. La Monstera deliciosa, popularmente conocida como "Costilla de Adán", se ha consolidado como la tendencia absoluta en decoración para este 2026. Sus hojas XL, con esos cortes naturales tan característicos llamados fenestraciones, aportan una carga visual y una personalidad que pocos muebles pueden igualar.
Monstera deliciosa: cuidados y secretos de la planta tendencia en decoración
Guía práctica para cuidar la Costilla de Adán, la especie que conquista hogares por su estilo tropical y su fácil mantenimiento.
Ya sea en un living minimalista o en un dormitorio con aires bohemios, esta especie originaria de las selvas centroamericanas tiene la capacidad de purificar el aire y elevar la sensación de bienestar en el hogar.
¿Por qué todos la quieren?
El éxito de la Monstera no reside solo en su estética escultural, sino en su resistencia. Es la compañera perfecta para quienes desean iniciarse en el mundo botánico o tienen poco tiempo:
- Bajo mantenimiento: tolera muy bien los ambientes de interior.
- Crecimiento vigoroso: con un buen tutor o guía, puede convertirse en una pieza central que llena de vida rincones vacíos.
- Versatilidad: se adapta tanto a macetas tradicionales con sustrato aireado como a técnicas hidropónicas (solo en agua), una opción que pisa fuerte en departamentos urbanos.
Guía rápida para que luzca radiante
Para que tu Monstera crezca feliz y sus hojas desarrollen esos famosos orificios, tomá nota de estos consejos básicos:
- Luz: prefiere los espacios bien iluminados pero sin sol directo, que podría quemar sus hojas. Un rincón cerca de una ventana con cortina clara es su lugar ideal.
- Riego: es clave no excederse. La regla de oro es regar solo cuando el sustrato se sienta seco al tacto (aproximadamente cada 7 o 10 días en meses cálidos, y cada dos semanas en invierno).
- Humedad: como buena planta tropical, ama la humedad ambiente. Pulverizar sus hojas de vez en cuando o pasarles un paño húmedo para quitarles el polvillo no solo la ayudará a respirar mejor, sino que la mantendrá con un brillo envidiable.
El toque Nosotros
Si buscás un efecto más dinámico, podés optar por la variedad Adansonii, una versión más pequeña y colgante que queda increíble en estantes altos o bibliotecas, dejando que sus ramas caigan y rompan la rigidez del mobiliario.
Sumar una Monstera es, en definitiva, traer un pedazo de naturaleza a casa para transformar el cemento en un verdadero oasis de relax.