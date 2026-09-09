Una selección de prendas y accesorios utilizados en El Diablo viste a la moda 2 llegó a una subasta organizada por Christie’s. La iniciativa busca recaudar fondos para causas benéficas y acercar el mundo del coleccionismo a nuevas generaciones.
Subastan prendas icónicas de "El diablo viste a la moda 2" a beneficio del diseño
La subasta de Christie's ofrece prendas de Anne Hathaway y Meryl Streep en Nueva York, además de bolsos de lujo, para recaudar fondos hasta el 15 de septiembre.
Desde este martes, la sede de Christie’s en Nueva York exhibe algunos de los objetos que forman parte de la película, entre ellos el vestido Niki de Gabriela Hearst utilizado por Andy Sachs, personaje interpretado por Anne Hathaway, y una chaqueta con borlas de Dries Van Noten que lleva Miranda Priestley, interpretada por Meryl Streep.
Qué objetos se subasta
La propuesta reúne alrededor de treinta artículos y experiencias vinculados con la producción. Entre las piezas se encuentran prendas, bolsos y accesorios utilizados durante la película.
“Tenemos una increíble variedad de conjuntos hermosos, piezas, bolsos y accesorios; realmente, cualquier cosa que un entusiasta de la cultura pop pueda soñar”, explicó Rachel Koffsky Parker, jefa internacional de bolsos y accesorios de Christie’s y responsable de la venta digital.
La subasta comenzó el 1 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 15 de este mes.
Entre los objetos exhibidos también se encuentra un vestido de plumas negras de Bad Binch Tongtong que Lady Gaga utilizó para el videoclip de Runway, canción incluida en la banda sonora de la película.
Además, forma parte de la selección un conjunto rojo con cola acompañado por stilettos, utilizado por Emily Blunt durante la gira promocional del filme.
Una iniciativa vinculada al periodismo y la moda
La subasta fue impulsada por Meryl Streep con el objetivo de recaudar fondos para el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA).
De acuerdo con Christie’s, ambas organizaciones están relacionadas con dos de los principales ejes de la película: el periodismo y la moda.
“Se trata, realmente, de aportar a las comunidades del periodismo y de la moda”, señaló Parker.
Por su parte, la productora Wendy Finerman destacó que la producción presenta al periodismo como una profesión y a la moda como una forma de arte.
Entre las experiencias disponibles también se incluye una consulta con Molly Rogers, diseñadora de vestuario, además de acceso a la Semana de la Moda de París.
Bolsos de lujo y nuevos coleccionistas
La llegada de la Semana de la Moda de Nueva York también fue aprovechada por Christie’s para presentar una selección de bolsos de lujo y otras prendas que serán ofrecidas en próximas subastas.
Entre los accesorios aparecen modelos Birkin y Kelly de Hermès, además de piezas de Chanel, Fendi, Dior y Louis Vuitton.
Las ofertas iniciales para estos artículos parten desde los 100 dólares y llegan hasta los 100.000 dólares. Según Christie’s, estas piezas despiertan interés tanto entre inversionistas como entre aficionados a la moda.
Parker señaló que los bolsos, los accesorios y los objetos vinculados con la cultura popular funcionan como una vía de entrada para quienes recién comienzan a interesarse por las subastas.
“Entre un tercio y la mitad de los postores y compradores de nuestras ventas son nuevos en Christie’s. Probablemente pertenezcan a la Generación Z o sean milenials”, explicó.
La especialista agregó que la interacción con estos objetos vinculados a la moda puede despertar interés por el coleccionismo.