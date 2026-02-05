El estampado de leopardo se convierte en el “nuevo neutro” de la moda

El estampado de leopardo, históricamente vinculado a la sensualidad y la extravagancia, atraviesa una nueva etapa. Hoy, es considerado un “neutro moderno”: una base versátil que puede combinarse con múltiples estilos y colores sin perder sofisticación.
El secreto está en su paleta: tonos tierra, negros y cremas que permiten integrarlo de forma armoniosa con prendas básicas. Esta evolución lo convierte en una pieza adaptable tanto para el día como para la noche, para el trabajo o para un evento social, sin saturar visualmente el conjunto.
Los accesorios son una buena manera de agregar un toque de animal print a un atuendo.
Cómo sumarlo al look diario
Cada vez más presente en colecciones de diseñadores y en el street style, el leopardo aparece en todo tipo de prendas y accesorios. Algunas claves para incorporarlo:
En prendas principales: abrigos, blazers o vestidos con este print suman carácter sin opacar el resto del outfit.
Combinado con neutros clásicos: blanco, negro, beige o denim hacen que el leopardo luzca equilibrado y apto para cualquier ocasión.
En detalles: un pañuelo, bolso o calzado con este estampado puede elevar un look sencillo de forma inmediata.
La clave está en el balance. Usado con criterio, el leopardo deja de ser una “declaración de moda” para convertirse en una herramienta más del estilo personal.
Esta reinterpretación del animal print responde a una necesidad contemporánea: vestir con originalidad sin resignar funcionalidad. Ya no se trata de seguir tendencias efímeras, sino de construir un armario con piezas versátiles que expresen identidad.
El leopardo, como nuevo neutro, logra eso: aporta textura, elegancia y una cuota de audacia controlada, ideal para quienes buscan destacar sin exagerar.
Un clásico con historia
El estampado de leopardo no es una novedad en la moda: tuvo su auge en los años 50 y 60 como símbolo de glamour, resurgió con fuerza en los 80 vinculado al exceso y la rebeldía, y fue revalorizado en los 2000 como un guiño a la sensualidad retro.
Hoy, esa carga simbólica se resignifica: el leopardo mantiene su carácter distintivo, pero se adapta a las nuevas demandas de elegancia relajada y estilo funcional.
En paralelo con esta tendencia, muchas marcas apuestan a producir prendas con estampado animal desde una mirada más sustentable: telas recicladas, impresiones digitales de bajo impacto y producciones limitadas. Así, el leopardo no solo vuelve a estar de moda, sino que también puede ser parte de un consumo más consciente y alineado con los valores de las nuevas generaciones.