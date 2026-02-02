Alta costura virtual

La impresionante colección creada con inteligencia artificial que sorprendió en París

La propuesta de Alexis Mabille redefine el haute couture al integrar IA, abriendo un debate sobre el futuro del lujo y la tecnología. El resultado fue una serie de diseños que respetan la identidad estética del creador francés, conocida por su elegancia sofisticada y su gusto por los detalles ornamentales, pero reinterpretados a través de una mirada tecnológica.