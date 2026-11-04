El delineado negro ya no es la única alternativa para destacar los ojos. Entre las tendencias que pisan fuerte esta temporada aparece el eyeliner chocolate, una opción en tonos marrones que permite enmarcar la mirada con un resultado más suave, natural y versátil. Su principal atractivo está en que aporta definición sin generar un contraste tan marcado como el clásico delineador oscuro.
Eyeliner chocolate: la tendencia en maquillaje que reemplaza al clásico delineado negro
Con tonos cálidos y acabados más suaves, esta propuesta permite definir los ojos sin generar un contraste intenso. Claves para incorporarla a distintos estilos y ocasiones.
La propuesta se adapta tanto a los maquillajes discretos para todos los días como a estilos más elaborados para la noche. La clave está en elegir el tono adecuado, controlar el grosor del trazo y trabajar las pestañas para conseguir una mirada expresiva, pero sin perder frescura.
Qué es el eyeliner chocolate
El eyeliner chocolate consiste en reemplazar el delineador negro tradicional por productos en distintas tonalidades de marrón. La gama puede ir desde los colores más claros y cálidos hasta los tonos café intenso, cacao o chocolate oscuro. Esta variedad permite adaptar el maquillaje a diferentes estilos y preferencias.
Una de las razones por las que esta alternativa gana terreno es su acabado menos rígido. Mientras que el negro suele generar un contraste más intenso, el marrón define los ojos de una manera sutil y acompaña especialmente bien las propuestas de maquillaje natural. Por eso, se integra con facilidad a los looks que buscan una piel luminosa, labios en tonos suaves y una apariencia poco recargada.
Además, no es necesario limitarlo a un solo tipo de producto. Puede realizarse con lápices cremosos, delineadores líquidos o sombras marrones aplicadas con un pincel fino. Cada formato permite conseguir un efecto diferente: desde una línea precisa hasta un acabado difuminado.
Cómo aplicarlo para lograr una mirada natural
Para llevar esta tendencia, el secreto está en evitar los trazos demasiado gruesos. Una línea fina, aplicada bien cerca de las pestañas superiores, permite intensificar la mirada sin que el delineado se convierta en el protagonista absoluto del maquillaje.
También se puede difuminar suavemente el extremo exterior para conseguir un efecto más integrado. Esta técnica ayuda a evitar líneas demasiado rígidas y aporta profundidad. Si se busca un resultado más definido, el trazo puede extenderse apenas hacia el final del ojo, siguiendo su forma natural.
Algunos consejos para incorporar el delineado chocolate:
- Elegir el tono: los marrones claros aportan un efecto delicado, mientras que los chocolates oscuros ofrecen mayor definición.
- Comenzar con una línea fina: aplicar el producto al ras de las pestañas y sumar intensidad de manera gradual.
- Difuminar los extremos: suavizar el final del trazo permite lograr un acabado menos marcado.
- Acompañar con máscara marrón: utilizar una tonalidad similar ayuda a mantener la armonía del maquillaje.
- Evitar los grumos: trabajar las pestañas con cuidado aporta volumen y completa el efecto sin recargar los ojos.
Con qué maquillaje combinarlo
Una de las ventajas de esta tendencia es que funciona con distintas propuestas. Para un maquillaje de día, puede combinarse con una base liviana, un poco de rubor y labios en tonos nude o rosados. El resultado es una apariencia fresca en la que los ojos quedan definidos sin necesidad de recurrir a demasiados productos.
En un look de noche, en cambio, el delineado puede ganar intensidad y acompañarse con sombras en tonos tierra, dorados o bronce. También es posible sumar un efecto ahumado suave, utilizando una sombra marrón sobre el párpado y difuminándola hacia el exterior.
La elección del acabado dependerá del estilo que se quiera conseguir. Los productos cremosos permiten una aplicación sencilla y un resultado más difuminado, mientras que los delineadores líquidos ofrecen mayor precisión. Las sombras, por su parte, son una alternativa para quienes prefieren un efecto más suave.