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Por qué el Feng Shui recomienda colocar agua con sal cerca de la puerta

Este ritual busca armonizar los ambientes y se asocia con la limpieza energética, la protección y la eliminación simbólica de aquello que se considera negativo dentro del hogar.

La práctica busca simbolizar una limpieza energética del hogar.La práctica busca simbolizar una limpieza energética del hogar.
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En el Feng Shui, la entrada de la vivienda ocupa un lugar central porque se considera el punto por donde ingresa el chi, la energía vital. Por eso, mantener este espacio limpio y ordenado es una de las recomendaciones habituales para favorecer la armonía del hogar.

Dentro de algunas prácticas vinculadas con esta filosofía, el agua con sal se utiliza como un recurso simbólico de limpieza y protección. Se cree que la combinación puede ayudar a absorber o neutralizar las energías consideradas negativas o estancadas.

Mirá tambiénCómo decorar tu casa con Feng Shui y equilibrar los cinco elementos

Qué representa el agua con sal

La sal está asociada tradicionalmente con la purificación, mientras que el agua representa uno de los cinco elementos del Feng Shui. Al combinarlos, el ritual busca generar una sensación de renovación y equilibrio en el ambiente.

La práctica no tiene efectos comprobados científicamente sobre las llamadas energías negativas. Su significado pertenece al ámbito de las creencias y tradiciones relacionadas con el Feng Shui.

El ritual forma parte de algunas prácticas para armonizar los espacios.El ritual forma parte de algunas prácticas para armonizar los espacios.

Cómo realizar el ritual

Una de las formas más sencillas consiste en preparar un recipiente y colocarlo cerca de la puerta principal, siempre en un lugar estable donde no pueda volcarse.

  • Colocar agua en un recipiente.
  • Agregar sal gruesa.
  • Ubicarlo cerca del acceso de la vivienda.
  • Mantener el espacio limpio y despejado.
  • Renovar la preparación cuando se considere necesario.

No existe una única forma de realizar este ritual, ya que las indicaciones pueden variar según la escuela de Feng Shui que se siga.

Qué busca generar en el hogar

La intención principal es simbolizar una limpieza del ambiente y favorecer un espacio que se perciba más equilibrado. Algunas personas recurren a esta práctica cuando comienzan una nueva etapa, después de atravesar momentos difíciles o simplemente como parte de sus rutinas vinculadas al bienestar del hogar.

Más allá de la creencia, ordenar, limpiar y despejar la entrada también puede contribuir a generar una sensación de mayor armonía en el espacio cotidiano.

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