En el Feng Shui, la entrada de la vivienda ocupa un lugar central porque se considera el punto por donde ingresa el chi, la energía vital. Por eso, mantener este espacio limpio y ordenado es una de las recomendaciones habituales para favorecer la armonía del hogar.
Por qué el Feng Shui recomienda colocar agua con sal cerca de la puerta
Este ritual busca armonizar los ambientes y se asocia con la limpieza energética, la protección y la eliminación simbólica de aquello que se considera negativo dentro del hogar.
Dentro de algunas prácticas vinculadas con esta filosofía, el agua con sal se utiliza como un recurso simbólico de limpieza y protección. Se cree que la combinación puede ayudar a absorber o neutralizar las energías consideradas negativas o estancadas.
Qué representa el agua con sal
La sal está asociada tradicionalmente con la purificación, mientras que el agua representa uno de los cinco elementos del Feng Shui. Al combinarlos, el ritual busca generar una sensación de renovación y equilibrio en el ambiente.
La práctica no tiene efectos comprobados científicamente sobre las llamadas energías negativas. Su significado pertenece al ámbito de las creencias y tradiciones relacionadas con el Feng Shui.
Cómo realizar el ritual
Una de las formas más sencillas consiste en preparar un recipiente y colocarlo cerca de la puerta principal, siempre en un lugar estable donde no pueda volcarse.
- Colocar agua en un recipiente.
- Agregar sal gruesa.
- Ubicarlo cerca del acceso de la vivienda.
- Mantener el espacio limpio y despejado.
- Renovar la preparación cuando se considere necesario.
No existe una única forma de realizar este ritual, ya que las indicaciones pueden variar según la escuela de Feng Shui que se siga.
Qué busca generar en el hogar
La intención principal es simbolizar una limpieza del ambiente y favorecer un espacio que se perciba más equilibrado. Algunas personas recurren a esta práctica cuando comienzan una nueva etapa, después de atravesar momentos difíciles o simplemente como parte de sus rutinas vinculadas al bienestar del hogar.
Más allá de la creencia, ordenar, limpiar y despejar la entrada también puede contribuir a generar una sensación de mayor armonía en el espacio cotidiano.