Dentro del feng shui, la puerta principal representa el punto por el que ingresa la energía al hogar. Por ese motivo, cada elemento ubicado en ese sector adquiere un significado especial y puede influir, según esta filosofía de origen chino, en el bienestar de quienes viven en la vivienda.
Feng Shui: por qué recomiendan colocar una moneda debajo de la alfombra de la entrada
Esta práctica busca atraer prosperidad y proteger la energía del hogar. Conocé cuál es su significado y cómo se realiza de acuerdo con esta filosofía milenaria.
Una de las costumbres más difundidas consiste en colocar una moneda debajo de la alfombra de la entrada. Aunque para muchas personas se trata simplemente de una tradición o una superstición, quienes siguen los principios del feng shui consideran que este pequeño gesto ayuda a potenciar la abundancia económica y a favorecer la circulación de energías positivas.
La moneda simboliza la riqueza, la estabilidad y las oportunidades. Al quedar ubicada bajo la alfombra, permanece protegida y actúa como un recordatorio permanente de la intención de atraer prosperidad y mantener alejadas las energías desfavorables.
Además del aspecto económico, este ritual también representa el deseo de que el hogar sea un lugar seguro, equilibrado y abierto a nuevas oportunidades para todos sus habitantes.
Cómo se realiza este ritual
Si bien existen diferentes interpretaciones del feng shui, quienes practican esta tradición suelen seguir algunas recomendaciones para potenciar el significado del ritual.
- Elegir una moneda limpia y en buen estado.
- Colocarla debajo de la alfombra principal de la entrada.
- Ubicarla con una intención positiva relacionada con la prosperidad.
- Mantener la entrada del hogar limpia, ordenada y libre de obstáculos.
- Revisar periódicamente el estado de la alfombra y de la moneda.
Más allá de la moneda, el feng shui sostiene que el acceso a la vivienda debe transmitir armonía. Un espacio iluminado, ordenado y agradable favorece el ingreso de la energía positiva y genera una mejor primera impresión tanto para quienes viven allí como para las visitas.
Por qué muchos adoptan esta costumbre
El interés por el feng shui creció en distintos países durante las últimas décadas y muchas de sus prácticas se incorporaron a la vida cotidiana, incluso entre personas que no siguen estrictamente esta filosofía.
Colocar una moneda debajo de la alfombra es un gesto sencillo, económico y cargado de simbolismo. Para algunos representa una forma de manifestar deseos de abundancia; para otros, funciona como un amuleto capaz de atraer buena fortuna o recordar la importancia de mantener una actitud positiva frente a los desafíos.
También existe un componente cultural y emocional. Muchas personas aprendieron este ritual de familiares o amigos y lo mantienen como una tradición que se transmite de generación en generación. En estos casos, el valor del gesto suele estar más vinculado a la esperanza y a las creencias personales que a una convicción absoluta sobre sus efectos.
Desde una mirada más amplia, realizar este tipo de prácticas puede contribuir a reforzar hábitos positivos. Quienes siguen el feng shui suelen prestar mayor atención al orden, la limpieza y el cuidado de los espacios, aspectos que generan una sensación de bienestar y comodidad en el hogar.
El simbolismo también cumple un papel importante. Contar con un objeto que recuerde una meta o un deseo puede servir como incentivo para mantener una actitud enfocada en el crecimiento personal, la organización financiera o la búsqueda de nuevas oportunidades.
Aunque no existen evidencias científicas que demuestren que colocar una moneda debajo de la alfombra produzca cambios en la economía o en la suerte de una persona, muchas personas encuentran en este ritual una forma de conectar con sus intenciones y de convertir la entrada de su casa en un espacio cargado de significado.
En definitiva, esta práctica forma parte de una tradición milenaria que busca armonizar los ambientes y promover el bienestar. Para quienes creen en el feng shui, la moneda debajo de la alfombra es mucho más que un objeto: representa la llegada de nuevas oportunidades, la protección del hogar y el deseo constante de prosperidad.