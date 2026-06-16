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El color prohibido por el Feng Shui en las paredes si querés atraer abundancia

Una antigua filosofía oriental sostiene que ciertas tonalidades pueden alterar la armonía del hogar y afectar el equilibrio energético interior.

La elección de tonos influye en la energía de cada ambiente.La elección de tonos influye en la energía de cada ambiente.
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La decoración del hogar no solo responde a cuestiones estéticas. Para muchas personas, también influye en el bienestar emocional, la armonía y hasta en la prosperidad económica. En ese terreno, el feng shui —la antigua filosofía china que busca equilibrar la energía de los espacios— sostiene que algunos colores pueden potenciar determinadas áreas de la vida, mientras otros podrían bloquearlas.

Entre las recomendaciones más repetidas por especialistas en esta disciplina aparece un color que, según el feng shui, no sería el más conveniente para pintar paredes si el objetivo es atraer abundancia financiera: el negro en exceso, especialmente en sectores clave de la casa vinculados a la prosperidad.

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Aunque no se trata de una prohibición absoluta, esta filosofía considera que el uso predominante de tonalidades oscuras podría generar una sensación energética de pesadez, estancamiento o aislamiento, algo que iría en contra del movimiento y circulación necesarios para simbolizar crecimiento económico.

La relación de los colores con el dinero

El feng shui parte de una idea central: todo espacio posee una energía vital llamada chi, que circula a través de los ambientes y puede verse afectada por la disposición de objetos, la iluminación, los materiales y también los colores.

Cada tonalidad se vincula con uno de los cinco elementos fundamentales de esta filosofía: agua, fuego, tierra, metal y madera. El equilibrio entre ellos es considerado esencial para promover estabilidad y bienestar.

El feng shui vincula la decoración con bienestar y equilibrio.El feng shui vincula la decoración con bienestar y equilibrio.

En términos simbólicos, el dinero y la prosperidad suelen asociarse con el elemento madera, que representa expansión, crecimiento y desarrollo. Por eso, los colores relacionados con esa energía —como verdes suaves, tonos tierra y algunos matices azules— suelen ser recomendados para estimular una sensación de abundancia.

En cambio, un predominio de colores demasiado oscuros podría generar un ambiente visualmente más cerrado o pesado, afectando la percepción de amplitud y movimiento.

El color que conviene evitar

Según los principios del feng shui, el negro no necesariamente es negativo, pero sí debe utilizarse con moderación. Este color representa el elemento agua, asociado a la profundidad, la introspección y el misterio.

El problema aparecería cuando se utiliza de manera excesiva en paredes, especialmente en espacios donde se busca energía activa, luminosidad o circulación.

Las zonas del hogar vinculadas a la prosperidad económica, como oficinas domésticas, escritorios o el área sureste de la vivienda según el mapa energético del feng shui, podrían verse perjudicadas si predominan ambientes demasiado oscuros o visualmente cerrados.

Ciertas tonalidades pueden alterar la armonía del hogar.Ciertas tonalidades pueden alterar la armonía del hogar.

Esto no significa que haya que eliminar el negro de la decoración. La recomendación suele apuntar a incorporarlo mediante detalles, objetos decorativos, marcos, lámparas o textiles, evitando convertirlo en el tono dominante de habitaciones completas.

Qué colores recomienda el feng shui

Si la intención es generar un entorno asociado al crecimiento económico y a la estabilidad, el feng shui suele sugerir determinadas paletas cromáticas:

  • Verde: simboliza crecimiento, renovación y expansión.
  • Tonos tierra: transmiten estabilidad y equilibrio.
  • Azul suave: puede relacionarse con calma y fluidez.
  • Dorado: representa abundancia y prosperidad.
  • Beige o arena: ayudan a crear ambientes cálidos y armónicos.

Además del color, esta filosofía remarca la importancia de mantener los espacios ordenados, luminosos y ventilados. La acumulación de objetos, el desorden visual o los ambientes descuidados también son interpretados como posibles bloqueos energéticos.

Más allá de las creencias personales, muchas personas encuentran en estas recomendaciones una guía para construir ambientes más agradables y funcionales. La elección de los colores en las paredes, al final, no solo modifica la estética del hogar: también puede influir en cómo se percibe y habita cada espacio.

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