Elegir el color de una cocina puede ser mucho más que una decisión relacionada con la decoración. Para el Feng Shui, las tonalidades que predominan en los ambientes tienen un significado particular y pueden contribuir a generar determinadas sensaciones dentro del hogar.
Este es el color que recomiendan los expertos en Feng Shui para pintar la cocina
La antigua filosofía china propone una tonalidad vinculada con la naturaleza, el equilibrio y la prosperidad para este ambiente del hogar, además de otras alternativas para incorporarla en paredes y detalles decorativos.
Esta antigua filosofía china busca alcanzar un equilibrio entre las personas y los espacios que habitan. Por eso, cada ambiente puede organizarse teniendo en cuenta los colores, los materiales y la distribución de los objetos.
En el caso de la cocina, uno de los colores que más se destaca es el verde, una tonalidad relacionada con la naturaleza, el crecimiento y la renovación. Su incorporación puede ayudar a crear un espacio visualmente equilibrado y conectado con elementos naturales.
Opción ideal
Dentro del Feng Shui, el verde está asociado con el elemento Madera. Esta relación hace que la tonalidad sea considerada una alternativa apropiada para ambientes en los que se busca transmitir vitalidad, equilibrio y sensación de crecimiento.
La cocina es uno de los espacios más utilizados de una vivienda. Allí se preparan los alimentos y se desarrollan diferentes actividades cotidianas, por lo que el Feng Shui propone prestar atención a la energía que se genera en este sector.
El verde puede incorporarse de distintas maneras. No es necesario pintar todas las paredes de una tonalidad intensa para aplicar esta propuesta. También pueden utilizarse variantes más suaves o sumar el color en determinados sectores.
Además, se trata de una tonalidad que puede combinarse fácilmente con materiales naturales, especialmente con la madera. Esta combinación permite crear una estética cálida y mantener una conexión visual con la naturaleza.
Colores complementarios
El Feng Shui contempla diferentes elementos y tonalidades que pueden incorporarse a los ambientes. Por eso, además del verde, existen otras alternativas que pueden utilizarse en la cocina para buscar un espacio equilibrado.
Algunas opciones son:
- Beige y tonos tierra: aportan calidez y una sensación de estabilidad.
- Blanco: transmite limpieza, claridad y luminosidad.
- Amarillo suave: puede generar una atmósfera cálida y agradable.
- Azul: puede incorporarse en determinados detalles y sectores.
- Rojo y naranja: relacionados con el fuego, pueden utilizarse como colores de acento.
La elección de una u otra alternativa dependerá también del estilo de la vivienda y del resultado visual que se quiera conseguir. El objetivo no es utilizar todos los colores al mismo tiempo, sino encontrar una combinación que permita mantener cierta armonía.
Cómo incorporar esta tonalidad
Una de las ventajas de utilizar el color como recurso decorativo es que no hace falta realizar una renovación completa del ambiente. Una pared, un sector determinado o algunos detalles pueden ser suficientes para modificar la apariencia general.
En una cocina donde predominan los tonos neutros, el verde puede convertirse en un elemento que aporte contraste. También puede incorporarse mediante objetos decorativos, textiles, plantas o accesorios.
Los tonos más suaves permiten conseguir un resultado discreto, mientras que las variantes más intensas pueden reservarse para una pared o un sector específico. De esta manera, el color adquiere protagonismo sin ocupar todo el ambiente.
La propuesta del Feng Shui apunta a generar espacios equilibrados y agradables. En ese sentido, la elección de la tonalidad puede acompañar otros aspectos de la decoración, como el orden, la iluminación y la presencia de materiales naturales.
Así, el verde se presenta como una alternativa para quienes buscan renovar la cocina y, al mismo tiempo, incorporar los principios de esta filosofía a la decoración del hogar.