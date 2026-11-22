Las uñas cumplen una función de protección para los dedos, pero también forman parte de la apariencia de las manos. Su aspecto puede cambiar por distintos factores, desde la exposición frecuente al agua y a productos de limpieza hasta el uso constante de esmaltes, removedores y tratamientos cosméticos.
Uñas frágiles: los hábitos cotidianos que las debilitan y cómo protegerlas en casa
La exposición a productos químicos, los tratamientos estéticos y algunos hábitos cotidianos pueden afectar su resistencia. Qué cambios incorporar para prevenir el deterioro y conservar una buena apariencia.
Cuando se vuelven débiles, se quiebran con facilidad o comienzan a descamarse, es importante revisar los hábitos cotidianos para evitar que el problema avance.
Incorporar algunos cuidados diarios permite proteger la estructura de las uñas, reducir el riesgo de roturas y favorecer su crecimiento. La hidratación, una alimentación equilibrada y el uso adecuado de productos cosméticos son algunos de los aspectos que conviene tener en cuenta.
Por qué se vuelven frágiles
Las uñas están formadas principalmente por queratina, una proteína que les proporciona resistencia y estructura. Cuando esta composición se ve afectada o pierde humedad, pueden aparecer signos de debilitamiento, como fisuras, descamación y roturas frecuentes.
Uno de los factores más habituales es el contacto reiterado con el agua. La exposición prolongada provoca que las uñas absorban humedad y luego se sequen, un proceso que puede favorecer la separación de sus capas. Esta situación se intensifica cuando se utilizan detergentes, lavandina y otros productos químicos sin protección.
Los procedimientos estéticos también pueden influir. El uso frecuente de esmaltes semipermanentes, uñas esculpidas, geles y removedores con acetona puede debilitar la superficie ungueal, especialmente cuando los productos se retiran de manera incorrecta o mediante raspados.
Por otro lado, algunas deficiencias nutricionales pueden repercutir en la salud de las uñas. La falta de hierro, proteínas y otros nutrientes puede relacionarse con alteraciones en su crecimiento y apariencia. También existen enfermedades de la tiroides, afecciones dermatológicas y otros problemas de salud que pueden provocar cambios en su estructura.
Hábitos diarios para fortalecer las uñas
Mantener una rutina de cuidado no requiere procedimientos complejos. La constancia y la prevención son fundamentales para reducir el deterioro y evitar que las uñas se quiebren con facilidad.
Entre las principales recomendaciones para protegerlas se encuentran:
- Hidratar las uñas y las cutículas: aplicar crema de manos o aceite específico ayuda a conservar la humedad y reducir la sequedad.
- Utilizar guantes para limpiar: proteger las manos durante las tareas domésticas disminuye el contacto directo con detergentes y productos químicos.
- Evitar el uso excesivo de acetona: los removedores pueden resecar la superficie y favorecer la descamación.
- Limar en una sola dirección: este movimiento ayuda a evitar que los bordes se abran o se astillen.
- No retirar las cutículas: cumplen una función protectora frente a microorganismos y posibles infecciones.
- Evitar morderse las uñas: este hábito puede provocar lesiones y afectar la piel que rodea la zona.
- Dar descansos entre tratamientos estéticos: alternar períodos sin esmaltes permanentes o uñas artificiales permite reducir la exposición a productos y procedimientos agresivos.
- Mantenerlas a una longitud práctica: las uñas demasiado largas tienen más posibilidades de engancharse y romperse durante las actividades cotidianas.
También es importante evitar utilizar las uñas como herramientas para abrir envases, raspar superficies o despegar etiquetas. Aunque parezca una acción inofensiva, puede generar pequeñas lesiones que terminan debilitando su estructura.
Alimentación e hidratación
El estado de las uñas también está relacionado con la alimentación. Para crecer de manera adecuada, necesitan que el organismo reciba suficientes proteínas, vitaminas y minerales. Una dieta variada y equilibrada contribuye a mantener su estructura y acompañar el proceso natural de renovación.
Las proteínas son especialmente importantes porque aportan aminoácidos necesarios para la producción de queratina. Por eso, incorporar alimentos como huevos, pescado, carnes, lácteos y legumbres puede ayudar a cubrir los requerimientos nutricionales.
El hierro también cumple un papel relevante. Su deficiencia puede provocar alteraciones en las uñas, como fragilidad y cambios en su forma. Entre los alimentos que aportan este mineral se encuentran las carnes, las lentejas, los garbanzos y las verduras de hojas verdes.
Otros nutrientes que participan en el mantenimiento de los tejidos son el zinc, la vitamina B12 y la vitamina C. Esta última interviene en la producción de colágeno, una proteína importante para diferentes estructuras del organismo.
La hidratación general también forma parte del cuidado. Beber suficiente agua ayuda a mantener el equilibrio del organismo, aunque no constituye por sí sola una solución para las uñas quebradizas.
En cuanto a los suplementos, no es recomendable consumir biotina, hierro u otros productos por cuenta propia para intentar fortalecerlas. Su utilización debe responder a una necesidad concreta y contar con orientación profesional.
La constancia, la clave
El cuidado de las uñas depende de la incorporación de hábitos sencillos que puedan sostenerse en el tiempo. Protegerlas del contacto frecuente con productos químicos, mantenerlas hidratadas y evitar los procedimientos agresivos son medidas que ayudan a prevenir el debilitamiento y las roturas.
También es importante prestar atención a los pequeños cambios en su apariencia y no recurrir a soluciones rápidas que puedan generar más daño. La alimentación equilibrada y los cuidados externos se complementan para acompañar su crecimiento natural.
Con una rutina adecuada y algunos cambios en las actividades cotidianas, es posible reducir la fragilidad, conservar su resistencia y mantener las manos cuidadas sin necesidad de tratamientos complejos.