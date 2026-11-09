Secarse el pelo después de lavarlo parece una de las tareas más simples de la rutina de cuidado personal. Sin embargo, un gesto que muchas personas realizan de manera automática puede convertirse en un hábito perjudicial para la salud capilar: frotar el cabello con una toalla para quitarle el exceso de agua. Aunque esta práctica parece acelerar el secado, también puede favorecer el quiebre, el frizz y la aparición de puntas abiertas.
El error más común al secar el cabello que puede dañarlo más de lo que creés
Frotarlo con fuerza después del lavado puede favorecer el quiebre, el frizz y las puntas abiertas. Qué hábito conviene cambiar y cómo retirar la humedad sin maltratar la fibra capilar.
El problema está en la fricción. Cuando el pelo está mojado, se encuentra en una condición más vulnerable y resulta más propenso a estirarse y romperse. Por eso, los movimientos bruscos y repetidos contra una superficie áspera pueden generar daños en la fibra capilar que, con el tiempo, se vuelven más visibles.
La buena noticia es que no hace falta dejar de usar la toalla ni incorporar productos costosos para modificar este hábito. La clave está en cambiar la manera de retirar el agua y elegir técnicas más delicadas que ayuden a proteger el cabello desde el momento en que termina el lavado.
Por qué frotar el cabello puede dañarlo
Al salir de la ducha, muchas personas envuelven el pelo en una toalla y lo frotan con fuerza, de un lado a otro, para eliminar rápidamente la humedad. Sin embargo, ese movimiento genera fricción entre las fibras capilares y el tejido, lo que puede levantar la cutícula, la capa externa que protege cada cabello.
Cuando la cutícula se encuentra más expuesta o deteriorada, el pelo puede perder suavidad y brillo. Además, el roce constante favorece los enredos y aumenta las posibilidades de que las fibras se quiebren, especialmente en las zonas más frágiles, como las puntas.
El cabello mojado también es más elástico que cuando está seco. Esto significa que puede estirarse con mayor facilidad, pero también que es más vulnerable a sufrir daños si se lo manipula de manera brusca. Tironearlo, retorcerlo o frotarlo con intensidad puede debilitarlo y contribuir a que se rompa durante el peinado.
Cómo secarlo sin generar fricción
La alternativa no consiste en dejar que el cabello gotee ni en evitar por completo las toallas. Se trata de retirar el exceso de agua con movimientos suaves, sin arrastrar el tejido sobre la cabeza ni retorcer los largos.
Una opción sencilla es utilizar una toalla de microfibra o una remera de algodón limpia. Estos materiales pueden resultar más suaves que algunas toallas tradicionales y ayudar a reducir el roce durante el secado.
Para incorporar una técnica más cuidadosa, conviene seguir estos pasos:
- Presionar suavemente: apoyar la toalla sobre el cabello y ejercer una presión ligera para absorber el agua, sin frotar.
- Trabajar por secciones: separar el pelo en partes y presionar cada una con cuidado, desde los largos hasta las puntas.
- Evitar los retorcimientos: no enrollar el cabello con fuerza ni retorcerlo para escurrirlo.
- Desenredar con delicadeza: si hace falta, utilizar los dedos o un peine de dientes anchos, comenzando por las puntas y avanzando hacia las raíces.
- No dejar la toalla durante demasiado tiempo: retirarla cuando haya absorbido el exceso de humedad y continuar con un secado suave.
Otros hábitos que pueden debilitarlo
Frotar con una toalla no es el único error que puede afectar al pelo. La forma de manipularlo durante los minutos posteriores al lavado también influye en su resistencia y apariencia.
Por ejemplo, cepillarlo con fuerza cuando todavía está empapado puede provocar tirones y roturas. También conviene evitar las colitas o los recogidos demasiado ajustados mientras permanece húmedo, porque la tensión puede debilitar las fibras.
Si se utiliza secador, es recomendable no acercarlo demasiado al cuero cabelludo ni mantener el aire caliente concentrado durante mucho tiempo sobre una misma zona. Una temperatura moderada y cierta distancia ayudan a reducir la exposición directa al calor. Además, los protectores térmicos pueden formar parte de una rutina de cuidado cuando se emplean herramientas de calor.
Otro aspecto importante es no confundir suavidad con falta de limpieza: las toallas deben mantenerse limpias y secas, ya que la humedad acumulada puede favorecer los malos olores y la proliferación de microorganismos en el tejido.