Elegir el momento adecuado para cortarse el pelo es una decisión que muchas personas toman teniendo en cuenta algo más que la agenda de la peluquería. Para quienes siguen las creencias vinculadas con las fases lunares, la posición de la Luna puede orientar la elección de los días según el resultado que buscan: estimular el crecimiento, conservar el largo o conseguir una melena con más volumen.
Calendario lunar: no te cortes el pelo en noviembre sin mirar antes estas fechas
La posición del satélite natural durante el mes ofrece distintas alternativas para quienes buscan renovar su apariencia, mantener el largo o favorecer una cabellera más abundante.
Durante noviembre de 2026 habrá distintas etapas del ciclo lunar y cada una tiene una interpretación particular dentro de esta tradición. Por eso, conocer las fechas permite planificar un cambio de look o un retoque sin perder de vista las recomendaciones del calendario lunar.
Aunque no existen pruebas científicas de que la Luna influya en el crecimiento del cabello, estas prácticas siguen siendo populares entre quienes organizan sus cortes de acuerdo con el movimiento del satélite natural.
Qué días elegir según lo que buscás
Las recomendaciones tradicionales distinguen las fases lunares de acuerdo con el efecto que se les atribuye. Antes de reservar un turno, conviene identificar qué resultado se quiere conseguir y elegir la etapa que se relaciona con ese objetivo.
- Para que el pelo crezca más rápido: la Luna creciente es la etapa que suele recomendarse. Se considera un período favorable para quienes quieren recuperar el largo en menos tiempo o dejar crecer el cabello después de un corte.
- Para mantener el corte: la Luna menguante se asocia con un crecimiento más lento. Por eso, muchas personas la eligen cuando buscan conservar la forma del peinado durante varias semanas.
- Para conseguir más volumen: la Luna llena se relaciona popularmente con la fortaleza y la abundancia del cabello. Es una de las fases más elegidas por quienes siguen estas creencias.
- Para evitar cambios: algunas tradiciones consideran que la Luna nueva no es el momento más conveniente para cortarse el pelo y prefieren esperar a que comience la etapa creciente.
Las fechas clave del calendario
El ciclo lunar de noviembre tendrá varias etapas que permiten organizar los cortes de acuerdo con estas creencias. Estas son las fechas principales para tener en cuenta:
- Del 1 al 8 de noviembre: Luna menguante.
- 9 de noviembre: Luna nueva.
- Del 10 al 23 de noviembre: Luna creciente.
- 17 de noviembre: cuarto creciente.
- 24 de noviembre: Luna llena.
- Del 25 al 30 de noviembre: Luna menguante.
Cómo aprovechar cada fase lunar
Quienes buscan estimular el crecimiento pueden prestar atención al período que comienza después de la Luna nueva del 9 de noviembre. En particular, la etapa creciente suele considerarse la más apropiada para quienes desean que el cabello recupere su longitud con mayor rapidez. El cuarto creciente del 17 también aparece como una fecha destacada dentro de esta interpretación.
Por otro lado, quienes prefieren sostener un corte definido pueden inclinarse por los días de Luna menguante, tanto al comienzo como al final del mes. La Luna llena del 24 también ocupa un lugar especial para quienes siguen la tradición que la vincula con una melena más abundante y fuerte.
De todos modos, estas recomendaciones responden a creencias populares y no a resultados comprobados. La velocidad de crecimiento y el estado del cabello dependen de distintos factores, por lo que las fases lunares pueden funcionar como una guía personal, pero no garantizan un resultado determinado.