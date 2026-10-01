El calendario lunar vuelve a ocupar un lugar entre quienes eligen la fecha para cortarse el pelo siguiendo las distintas fases de la Luna. Durante octubre de 2026, el ciclo tendrá cuatro momentos principales: cuarto menguante el 3, Luna nueva el 10, cuarto creciente el 18 y Luna llena el 26.
Calendario lunar de octubre: las fechas que tenés que conocer antes de cortarte el pelo
Las distintas fases del satélite natural son utilizadas por algunas personas para elegir cuándo renovar el look, según las creencias populares sobre crecimiento y mantenimiento.
Dentro de las creencias vinculadas con el calendario lunar, cada etapa se relaciona con distintos objetivos para el cabello. Estas interpretaciones forman parte de tradiciones populares y no cuentan con evidencia científica que demuestre que las fases lunares modifiquen el crecimiento o la calidad del pelo.
Qué fechas marca la Luna
El mes comienza con la Luna en fase menguante y tendrá su primer cambio importante el sábado 3 de octubre, cuando se produzca el cuarto menguante. Una semana después llegará la Luna nueva, el sábado 10. Luego, el domingo 18 será el turno del cuarto creciente y el lunes 26 se producirá la Luna llena.
Para quienes siguen estas tradiciones, conocer las fechas permite elegir el momento del corte según el objetivo buscado. La idea central es que las fases crecientes y menguantes tendrían diferentes significados dentro de estas prácticas.
Los días para cortarse el pelo
Según las creencias populares asociadas al calendario lunar, las fechas pueden elegirse de acuerdo con el resultado que se espera conseguir. No se trata de una recomendación médica ni de una regla comprobada, sino de una práctica basada en la interpretación de los ciclos lunares.
Entre las opciones que suelen considerarse se encuentran:
- Para favorecer el crecimiento: se suelen elegir días de Luna creciente.
- Para mantener el corte durante más tiempo: algunas tradiciones prefieren la Luna menguante.
- Para renovar el look: la Luna nueva suele asociarse con comienzos y cambios.
- Para quienes siguen el ciclo lunar: pueden tomar como referencia las fechas de cada fase.
Calendario lunar de octubre 2026
El cuarto menguante será el 3 de octubre, mientras que la Luna nueva llegará el 10. Después, el cuarto creciente tendrá lugar el 18 y la Luna llena será el 26 de octubre.
Así, octubre ofrece distintas alternativas para quienes acostumbran organizar su visita a la peluquería según la fase del satélite natural. La elección dependerá de la creencia que siga cada persona y del objetivo que busque con el corte.
Es importante diferenciar estas tradiciones de los datos astronómicos: las fases de la Luna sí pueden determinarse con precisión, pero la idea de que una determinada fase haga crecer el cabello más rápido o lo fortalezca pertenece al terreno de las creencias populares y no está científicamente comprobada.