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La prenda boho que será furor en primavera 2026: cómo usarla sin gastar de más

El estilo inspirado en los años 70 recupera protagonismo esta temporada con propuestas versátiles que permiten renovar el guardarropa y crear looks actuales a partir de prendas y complementos que ya tenés.

Los complementos permiten transformar un look sin sumar nuevas prendas.Los complementos permiten transformar un look sin sumar nuevas prendas.
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La primavera 2026 recupera una de las estéticas más reconocibles de la moda: el estilo boho. La propuesta vuelve renovada y apuesta por prendas fluidas, movimiento y accesorios capaces de transformar un look sin necesidad de renovar todo el guardarropa.

La clave está en combinar esta pieza protagonista con básicos que ya forman parte del placard. Una camiseta lisa, una camisa sencilla o una musculosa pueden convertirse en aliados para equilibrar el conjunto y darle una apariencia más actual.

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Vuelve la tendencia boho

El estilo bohemio se caracteriza por sus referencias setentosas, detalles artesanales y una estética relajada. Para esta primavera, la tendencia puede adaptarse tanto a looks informales como a propuestas más cuidadas.

La prenda protagonista adquiere diferentes personalidades según el calzado y los complementos elegidos. Con zapatillas, el resultado es más urbano y relajado; con botas, gana una impronta bohemia; mientras que las sandalias permiten construir una propuesta más liviana para los días cálidos.

Un mismo conjunto puede cambiar por completo con los accesorios adecuados.Un mismo conjunto puede cambiar por completo con los accesorios adecuados.

La idea no es recargar el conjunto, sino dejar que la pieza principal tenga protagonismo y sumar detalles que acompañen.

Cómo combinarla sin comprar ropa nueva

Una de las ventajas de esta tendencia es que permite reutilizar prendas y accesorios que ya están en el placard. Con algunos cambios, una misma base puede convertirse en varios looks diferentes.

  • Con una camiseta básica: una alternativa sencilla para el día a día.
  • Con un cinturón: permite modificar la silueta y sumar estructura.
  • Con botas: potencia la inspiración bohemia y funciona para jornadas frescas.
  • Con zapatillas: aporta un aire más moderno y casual.
  • Con un pañuelo: puede llevarse en el cabello, al cuello o como detalle en un bolso.

Los accesorios son la clave

Los complementos tienen un papel central para actualizar la propuesta. Un bolso con detalles artesanales, un cinturón llamativo o piezas de bijouterie pueden cambiar por completo el resultado.

El estilo bohemio recupera protagonismo con propuestas renovadas.El estilo bohemio recupera protagonismo con propuestas renovadas.

Los pañuelos también ofrecen múltiples posibilidades y permiten recuperar accesorios de otras temporadas. En el cabello, alrededor del cuello o atados al bolso, aportan un detalle distintivo sin necesidad de sumar nuevas prendas.

Para evitar un conjunto demasiado cargado, lo ideal es elegir un accesorio protagonista y mantener el resto más equilibrado. Así, la estética boho se adapta a la primavera 2026 con una propuesta versátil, fácil de personalizar y pensada para reutilizar lo que ya está en el guardarropa.

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