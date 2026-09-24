La primavera 2026 recupera una de las estéticas más reconocibles de la moda: el estilo boho. La propuesta vuelve renovada y apuesta por prendas fluidas, movimiento y accesorios capaces de transformar un look sin necesidad de renovar todo el guardarropa.
La prenda boho que será furor en primavera 2026: cómo usarla sin gastar de más
El estilo inspirado en los años 70 recupera protagonismo esta temporada con propuestas versátiles que permiten renovar el guardarropa y crear looks actuales a partir de prendas y complementos que ya tenés.
La clave está en combinar esta pieza protagonista con básicos que ya forman parte del placard. Una camiseta lisa, una camisa sencilla o una musculosa pueden convertirse en aliados para equilibrar el conjunto y darle una apariencia más actual.
Vuelve la tendencia boho
El estilo bohemio se caracteriza por sus referencias setentosas, detalles artesanales y una estética relajada. Para esta primavera, la tendencia puede adaptarse tanto a looks informales como a propuestas más cuidadas.
La prenda protagonista adquiere diferentes personalidades según el calzado y los complementos elegidos. Con zapatillas, el resultado es más urbano y relajado; con botas, gana una impronta bohemia; mientras que las sandalias permiten construir una propuesta más liviana para los días cálidos.
La idea no es recargar el conjunto, sino dejar que la pieza principal tenga protagonismo y sumar detalles que acompañen.
Cómo combinarla sin comprar ropa nueva
Una de las ventajas de esta tendencia es que permite reutilizar prendas y accesorios que ya están en el placard. Con algunos cambios, una misma base puede convertirse en varios looks diferentes.
- Con una camiseta básica: una alternativa sencilla para el día a día.
- Con un cinturón: permite modificar la silueta y sumar estructura.
- Con botas: potencia la inspiración bohemia y funciona para jornadas frescas.
- Con zapatillas: aporta un aire más moderno y casual.
- Con un pañuelo: puede llevarse en el cabello, al cuello o como detalle en un bolso.
Los accesorios son la clave
Los complementos tienen un papel central para actualizar la propuesta. Un bolso con detalles artesanales, un cinturón llamativo o piezas de bijouterie pueden cambiar por completo el resultado.
Los pañuelos también ofrecen múltiples posibilidades y permiten recuperar accesorios de otras temporadas. En el cabello, alrededor del cuello o atados al bolso, aportan un detalle distintivo sin necesidad de sumar nuevas prendas.
Para evitar un conjunto demasiado cargado, lo ideal es elegir un accesorio protagonista y mantener el resto más equilibrado. Así, la estética boho se adapta a la primavera 2026 con una propuesta versátil, fácil de personalizar y pensada para reutilizar lo que ya está en el guardarropa.