Si tu gato comienza a maullar durante la noche, cuando la casa está en silencio y todos intentan dormir, no necesariamente se trata de un simple capricho. Los gatos utilizan diferentes sonidos para comunicarse y, en determinadas circunstancias, pueden aumentar sus vocalizaciones para expresar una necesidad, reclamar atención o reaccionar ante una modificación en su entorno.
¿Tu gato maúlla de noche? La razón y cómo hacer que deje de hacerlo
Las vocalizaciones nocturnas pueden tener distintas causas, desde hambre o aburrimiento hasta cambios en la rutina. Qué hacer para entenderlas y mejorar el descanso.
Además, los felinos no tienen exactamente los mismos horarios de actividad que las personas. Aunque pueden dormir durante buena parte del día, suelen presentar mayor movimiento durante el atardecer, la noche y las primeras horas de la mañana. Por eso, es posible que un gato permanezca despierto cuando sus dueños ya están durmiendo.
Sin embargo, si los maullidos aparecen de repente, se vuelven más frecuentes o están acompañados por cambios en su comportamiento habitual, es importante prestar atención.
Por qué maúlla
El hambre es una de las razones más habituales. Un gato que está acostumbrado a recibir alimento a determinada hora puede comenzar a vocalizar para reclamarlo. También puede hacerlo si necesita agua o si tiene algún inconveniente para acceder a los lugares que suele utilizar.
El aburrimiento es otro factor. Si durante el día el animal duerme demasiado y tiene pocas oportunidades de jugar o explorar, puede llegar a la noche con energía acumulada. En ese contexto, puede intentar despertar a sus dueños para conseguir compañía o actividad.
Los cambios en la rutina también pueden generar maullidos. Una mudanza, modificaciones en los horarios de la familia, la llegada de otro animal o incluso cambios en la ubicación de sus objetos pueden alterar su comportamiento.
En los gatos mayores, las vocalizaciones nocturnas pueden estar vinculadas con cambios asociados al envejecimiento. Si el comportamiento es nuevo o se intensifica, resulta conveniente observar si existen otras señales que indiquen que algo no está bien.
Cómo evitarlo
No existe una solución universal para los maullidos nocturnos, porque primero es necesario identificar qué los provoca. Una vez descartadas otras causas, algunos cambios en la rutina pueden ayudar a que el animal llegue a la noche más tranquilo.
- Jugar durante el día: incorporar momentos de actividad puede ayudar a que libere energía.
- Mantener horarios: establecer rutinas relativamente constantes para comer, jugar y descansar puede darle mayor previsibilidad.
- Dejar juguetes: contar con elementos para entretenerse puede reducir el aburrimiento durante las horas de menor actividad familiar.
- Controlar sus necesidades: antes de acostarse, comprobar que tenga agua y que sus espacios habituales estén disponibles.
- No responder siempre al maullido: levantarse inmediatamente para darle comida, jugar o prestarle atención puede hacer que asocie la vocalización con una recompensa.
- Preparar un espacio tranquilo: contar con un lugar cómodo y familiar puede favorecer el descanso.
La constancia es fundamental. Los cambios de hábitos no siempre producen resultados inmediatos y es posible que el gato necesite tiempo para adaptarse.
También es importante no gritarle ni castigarlo. Este tipo de respuesta puede aumentar su estrés y no necesariamente resuelve el motivo por el que está maullando.
Cuándo preocuparse
Un maullido ocasional durante la noche no necesariamente representa un problema. La situación requiere mayor atención cuando existe un cambio marcado respecto del comportamiento habitual.
Si un gato que normalmente es tranquilo comienza a vocalizar de manera insistente, conviene observar si también presenta modificaciones en sus hábitos de alimentación, sueño o uso de la bandeja sanitaria.
La falta de interés por actividades que antes disfrutaba, signos de dolor, cambios importantes en su comportamiento o una aparente desorientación son señales que no deberían ignorarse.
En los animales de edad avanzada, especialmente, cualquier modificación repentina merece una atención especial. La evaluación de un veterinario puede ayudar a determinar si existe alguna causa que explique el cambio.
En definitiva, para conseguir que un gato maúlle menos durante la noche, primero hay que entender qué intenta comunicar. Una rutina estable, actividad durante el día, un ambiente adecuado y la atención a sus necesidades pueden ayudar a mejorar el descanso tanto del animal como de las personas que conviven con él.