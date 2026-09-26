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Adiós a la sastrería rígida: Gucci apuesta por una versión más cómoda y liviana

La firma italiana presentó una propuesta para la próxima temporada con siluetas cercanas al cuerpo, híbridos deportivos y accesorios inspirados en décadas pasadas.

Gucci presentó una colección con siluetas más cercanas al cuerpo.Gucci presentó una colección con siluetas más cercanas al cuerpo.
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La nueva colección de Gucci para Primavera-Verano 2026/2027 propone una mirada renovada sobre la moda de la próxima temporada. La firma italiana apuesta por prendas que combinan comodidad, funcionalidad y sofisticación, con una propuesta que busca adaptarse al movimiento cotidiano sin perder su identidad.

La colección se construye a partir de una combinación de sastrería fluida, piezas deportivas y diseños híbridos, en una búsqueda que desdibuja los límites tradicionales entre distintas categorías de indumentaria. El resultado es una propuesta más práctica y versátil, pero que conserva elementos asociados al universo de la casa italiana.

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Uno de los principales ejes está puesto en la ligereza. Las prendas se acercan al cuerpo sin recurrir a estructuras excesivamente rígidas y generan siluetas que permiten mayor libertad de movimiento. Así, la elegancia aparece reinterpretada desde una perspectiva más relajada.

Sastrería fluida y espíritu deportivo

La sastrería ocupa un lugar importante dentro de la propuesta, aunque aparece alejada de las estructuras tradicionales. Las prendas presentan líneas más suaves y una construcción que prioriza la comodidad.

A model presents a creation from the Gucci Spring/Summer 2027 collection during Fashion Week in Milan, Italy, September 25, 2026. REUTERS/Claudia GrecoLa propuesta combina sastrería fluida con elementos deportivos.

A esta estética se incorporan elementos propios del vestuario deportivo. La combinación da lugar a híbridos pensados para diferentes momentos del día, con piezas que pueden adaptarse a distintos contextos.

La colección también plantea una relación menos rígida con las temporadas. En lugar de pensar las prendas exclusivamente para una determinada ocasión, la propuesta apuesta por un guardarropa más flexible, donde diferentes códigos pueden convivir.

Los accesorios que actualizan la propuesta

Los complementos funcionan como otro de los grandes protagonistas de la temporada. Gucci recupera referencias de su archivo y las combina con nuevas interpretaciones para construir accesorios que conectan la historia de la firma con una estética contemporánea.

A model presents a creation from the Gucci Spring/Summer 2027 collection during Fashion Week in Milan, Italy, September 25, 2026. REUTERS/Claudia GrecoLos accesorios recuperan referencias de distintas décadas.

Los bolsos aparecen dentro de esta búsqueda de renovación de piezas reconocibles, mientras que las gafas recuperan una marcada inspiración retro. Las monturas aviador vinculadas con la estética de los años 70 aportan uno de los guiños vintage más visibles de la propuesta.

  • Sastrería: líneas más suaves y estructuras livianas.
  • Deportivo: prendas híbridas que priorizan la practicidad.
  • Bolsos: reinterpretación de códigos y modelos asociados a la firma.

Gafas: referencias retro y monturas inspiradas en los años 70.

  • Siluetas: prendas próximas al cuerpo combinadas con una construcción ligera.

Una temporada marcada por la comodidad

Más allá de cada prenda, Gucci plantea para Primavera-Verano 2026/2027 una manera diferente de entender el guardarropa. La colección integra sastrería, deporte y piezas de uso cotidiano sin establecer fronteras demasiado marcadas entre ellas.

El pragmatismo se convierte así en uno de los conceptos centrales. Las prendas buscan responder a las necesidades de quien las lleva y, al mismo tiempo, conservar una identidad visual definida.

A model presents a creation from the Gucci Spring/Summer 2027 collection during Fashion Week in Milan, Italy, September 25, 2026. REUTERS/Claudia GrecoLa nueva propuesta de la firma combina funcionalidad, movimiento y sofisticación.

La propuesta también recupera diferentes arquetipos de vestimenta para reinterpretarlos desde una mirada actual. De esta manera, la firma se aleja de una única idea de elegancia y apuesta por una moda más flexible, en la que la comodidad adquiere un papel protagonista.

Con esta colección, Gucci anticipa una temporada en la que sastrería fluida, inspiración deportiva, accesorios retro y funcionalidad se combinan para construir una propuesta pensada para el uso cotidiano.

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