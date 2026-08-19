No todos los espacios del hogar reciben varias horas de sol directo, pero eso no significa que sea imposible tener una pequeña huerta. Existen hierbas aromáticas que pueden desarrollarse en lugares con luz indirecta o pocas horas de exposición solar, una alternativa especialmente útil para balcones, patios internos y sectores protegidos.
Las hierbas aromáticas que podés cultivar sin sol directo
Menta y perejil son alternativas sencillas para tener ingredientes frescos en espacios con iluminación indirecta y pocos rayos durante el día.
Entre las opciones más prácticas se encuentran la menta y el perejil, dos plantas conocidas por su facilidad de cultivo y por sus múltiples usos en la cocina. Aunque la cantidad de luz disponible influye en su crecimiento, ambas pueden adaptarse a ambientes donde otras especies tendrían mayores dificultades.
Además de aportar aroma y sabor a diferentes preparaciones, cultivarlas en casa permite tener hojas frescas disponibles durante buena parte del año. La clave está en encontrar un sitio luminoso, mantener un riego adecuado y utilizar un recipiente que permita eliminar correctamente el exceso de agua.
Menta
La menta es una de las hierbas aromáticas que mejor puede adaptarse a condiciones de iluminación menos intensas. Puede cultivarse en macetas y desarrollarse con luz indirecta, aunque una mayor cantidad de iluminación suele favorecer un crecimiento más vigoroso.
Sus hojas tienen un aroma intenso y pueden utilizarse para preparar infusiones, bebidas, postres, ensaladas y distintas recetas. También es una planta que requiere atención con el espacio disponible, ya que puede crecer rápidamente cuando encuentra condiciones favorables.
Para mantenerla saludable, conviene utilizar una maceta con buen drenaje y evitar que el sustrato permanezca constantemente empapado. El riego debe ajustarse a las condiciones ambientales y realizarse cuando la superficie del sustrato comience a secarse.
Una ventaja adicional es que sus hojas pueden cosecharse de manera progresiva. Cortar algunos tallos también ayuda a controlar su tamaño y permite estimular la aparición de nuevos brotes.
Perejil
El perejil también puede cultivarse en lugares que no reciben sol directo durante todo el día. Necesita buena iluminación para crecer correctamente, pero puede desarrollarse en espacios con luz indirecta o con algunas horas de sombra.
Es una alternativa especialmente interesante para quienes quieren comenzar una huerta doméstica sin disponer de un jardín. Puede plantarse en recipientes relativamente pequeños, siempre que cuente con un sustrato adecuado y espacio suficiente para desarrollar sus raíces.
Sus hojas se utilizan habitualmente como condimento y para terminar platos de carnes, pescados, pastas, sopas, ensaladas y salsas. Tener una planta en casa permite cortar solamente la cantidad necesaria y conservar el resto para posteriores preparaciones.
Como ocurre con otras aromáticas, el exceso de agua puede resultar perjudicial. Por eso, es importante que la maceta tenga agujeros de drenaje y que el recipiente no acumule agua en su interior.
Claves para cultivarlas
Aunque estas plantas toleran condiciones de menor exposición solar, sombra no significa oscuridad total. Para que puedan crecer, necesitan recibir una cantidad suficiente de luz ambiental.
Algunos aspectos que pueden ayudar a mantenerlas:
- Elegir un lugar luminoso, aunque no tenga sol directo.
- Utilizar macetas con agujeros de drenaje.
- Evitar el exceso de riego.
- Controlar el crecimiento de la menta para que no ocupe demasiado espacio.
- Cosechar las hojas de manera progresiva.
La ubicación también puede modificarse según la respuesta de cada planta. Si los tallos crecen demasiado largos o las hojas pierden vigor, puede ser una señal de que necesitan mayor iluminación.
Cultivar menta y perejil demuestra que no es necesario contar con un gran jardín ni con un espacio permanentemente soleado para incorporar plantas aromáticas al hogar. Con una buena ubicación, riego controlado y cuidados básicos, ambas especies pueden convertirse en alternativas sencillas para quienes buscan tener ingredientes frescos al alcance de la mano.