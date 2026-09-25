El laurel es una de las plantas más utilizadas en rituales vinculados con la prosperidad, la buena energía y los nuevos comienzos. A lo largo del tiempo, sus hojas fueron incorporadas a distintas prácticas populares que buscan representar deseos de crecimiento y abundancia.
Ritual de tres pasos con laurel para atraer abundancia: cómo hacerlo
La práctica utiliza hojas de esta planta aromática y se basa en una serie de acciones sencillas que, según las creencias populares, simbolizan nuevos comienzos, crecimiento y bienestar económico.
Entre esas costumbres existe un sencillo ritual de tres pasos que utiliza hojas de laurel y que puede realizarse en pocos minutos. La práctica se basa en un gesto simbólico: escribir una intención, preparar las hojas y colocarlas en un espacio determinado del hogar como representación del objetivo que se busca alcanzar.
Más allá de las creencias asociadas a este tipo de rituales, el procedimiento también puede funcionar como un momento de pausa para ordenar pensamientos y establecer metas.
Por qué está asociado con la prosperidad
El laurel tiene una larga presencia en diferentes culturas y tradiciones. Sus hojas fueron relacionadas históricamente con conceptos como el reconocimiento, la victoria y la protección, asociaciones que con el tiempo también se trasladaron a prácticas destinadas a atraer buenos augurios.
En los rituales contemporáneos, el laurel suele aparecer como un elemento vinculado con la prosperidad. Algunas personas lo utilizan para representar la llegada de nuevas oportunidades, el crecimiento personal o la intención de mejorar determinados aspectos de su vida.
Su presencia también está relacionada con la facilidad para conservar las hojas durante largos períodos. Una vez secas, mantienen su forma y aroma, por lo que pueden guardarse en pequeños recipientes, bolsillos o espacios del hogar.
El ritual de tres pasos aprovecha precisamente ese carácter simbólico. La propuesta no requiere elementos difíciles de conseguir y puede adaptarse a diferentes objetivos relacionados con la abundancia.
Los tres pasos del ritual
- Escribir la intención: tomar una hoja de laurel y escribir sobre ella, con cuidado, una palabra o frase que represente el objetivo que se quiere alcanzar. Puede estar relacionada con la prosperidad, el trabajo, un proyecto personal o una nueva oportunidad.
- Preparar las hojas: reunir tres hojas de laurel y colocarlas juntas durante unos minutos mientras se concentra la atención en el deseo o propósito elegido.
- Elegir un lugar: guardar las hojas en un sitio asociado simbólicamente con la prosperidad, como un espacio de trabajo, una agenda o un recipiente donde se conserven objetos personales.
Cómo incorporarlo a una rutina de abundancia
Una de las claves de estas prácticas es la intención con la que se realizan. En lugar de plantearlas como una fórmula capaz de producir resultados automáticos, pueden utilizarse como un recurso simbólico para establecer objetivos y recordar aquello que se busca conseguir.
Para algunas personas, preparar las hojas de laurel puede convertirse en una instancia de reflexión. El simple hecho de detenerse unos minutos, definir una meta y escribirla ayuda a transformar un deseo general en una intención concreta.
También es posible acompañar el ritual con acciones reales vinculadas con ese objetivo. Si la intención está relacionada con el trabajo, por ejemplo, el momento puede servir para definir nuevas tareas, actualizar un currículum o pensar en proyectos pendientes. Si se trata de un emprendimiento, puede utilizarse para ordenar prioridades y establecer próximos pasos.
De esta manera, el laurel ocupa un lugar simbólico dentro de una práctica personal, mientras que las decisiones y acciones concretas siguen siendo las herramientas necesarias para avanzar hacia una meta.
El ritual de tres pasos puede repetirse cuando una persona considere necesario renovar sus intenciones, aunque no existe una frecuencia establecida ni un momento específico que garantice resultados. Como ocurre con otras prácticas populares, su significado depende principalmente de las creencias de quien lo realiza.
La propuesta combina así un elemento tradicional con una dinámica sencilla de reflexión. El laurel representa la abundancia y el crecimiento, mientras que la escritura permite poner en palabras aquello que se desea alcanzar. El resultado es una práctica breve que puede incorporarse a una rutina personal como símbolo de nuevos comienzos y objetivos.