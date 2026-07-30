Durante la temporada de invierno, los tonos oscuros vuelven a convertirse en protagonistas de las tendencias de belleza. Sin embargo, este año el clásico esmalte negro comenzó a ceder terreno frente a un nuevo favorito: la manicura espresso, un color inspirado en el intenso tono del café recién preparado que combina elegancia, versatilidad y sofisticación.
Adiós al negro: la manicura espresso es la tendencia del invierno
Elegante, versátil y fácil de combinar, este tono inspirado en el café gana protagonismo en la temporada y se impone como una de las apuestas favoritas para lucir uñas sofisticadas.
Este marrón profundo se consolidó como una de las opciones más elegidas en salones de belleza y redes sociales gracias a su capacidad para adaptarse tanto a looks informales como a estilismos más sofisticados. Además, ofrece una alternativa diferente para quienes buscan mantener una estética clásica sin recurrir al negro tradicional.
La tendencia también acompaña el auge de los llamados colores "quiet luxury", una paleta de tonos sobrios y atemporales que prioriza la elegancia discreta. En ese contexto, el espresso se convirtió en uno de los esmaltes estrella del invierno, presente tanto en acabados brillantes como mate y combinado con diseños minimalistas.
¿Qué es la manicura espresso?
La manicura espresso se caracteriza por utilizar un marrón muy oscuro con matices cálidos que recuerdan al color del café espresso. Dependiendo de la iluminación, el tono puede verse casi negro, aunque al observarlo de cerca revela reflejos chocolate que aportan mayor profundidad y calidez.
Su principal atractivo radica en que resulta menos intenso que el negro absoluto, pero mantiene el mismo efecto sofisticado. Esto permite combinarlo fácilmente con prendas de invierno en tonos beige, camel, gris, blanco, negro, bordó o verde oliva.
Además de las uñas cortas, el color luce especialmente bien en diseños almendrados, cuadrados o ligeramente ovalados, adaptándose a diferentes estilos y largos.
En plataformas como Instagram, Pinterest y TikTok, la manicura espresso ganó protagonismo entre creadoras de contenido y especialistas en nail art, quienes la presentan como una de las apuestas más elegantes para los meses de bajas temperaturas.
Cómo llevar la manicura espresso este invierno
El color admite diferentes acabados y diseños, por lo que puede adaptarse a distintos gustos.
- Esmalte espresso liso con acabado brillante.
- Terminación mate para un estilo más moderno.
- Francesitas con puntas color espresso.
- Nail art con detalles dorados o cobre.
- Efecto "glazed" sobre una base marrón.
- Diseños minimalistas con líneas finas.
- Combinación con tonos nude para un contraste elegante.
- Acabado efecto gel para potenciar el brillo.
Por qué el marrón se convirtió en tendencia
El crecimiento de los tonos marrones dentro del mundo de la belleza no se limita únicamente a las uñas. Durante las últimas temporadas también comenzaron a ganar protagonismo en maquillaje, coloración capilar y accesorios, consolidándose como una alternativa elegante frente a los clásicos negro y gris.
Los especialistas en tendencias explican que el marrón transmite una sensación de calidez y sofisticación, además de integrarse fácilmente con las paletas típicas del otoño y el invierno. En el caso del tono espresso, su intensidad permite lograr un resultado refinado sin perder naturalidad.
Otro de los factores que impulsó su popularidad es su versatilidad. Funciona tanto en manicuras sencillas como en diseños más elaborados y puede acompañar desde un look de oficina hasta un evento formal.
Asimismo, el color favorece una amplia variedad de tonos de piel, ya que sus matices cálidos aportan profundidad sin generar un contraste tan marcado como el esmalte negro. Esto hace que las uñas luzcan elegantes y discretas al mismo tiempo.
La manicura espresso también encaja con una tendencia que busca priorizar colores atemporales por encima de las modas pasajeras. En lugar de apostar por tonos llamativos o fluorescentes, muchas personas optan por esmaltes que puedan combinar con distintos estilos durante toda la temporada.
Gracias a ese equilibrio entre modernidad y clasicismo, el espresso se posicionó como uno de los colores imprescindibles del invierno y todo indica que continuará vigente durante los próximos meses. Su capacidad para aportar sofisticación, combinar con cualquier outfit y adaptarse a diferentes diseños lo convierte en una de las elecciones favoritas para quienes desean renovar su manicura con un tono elegante y actual.