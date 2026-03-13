#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Belleza

Por qué la manicura italiana será tu favorita este invierno

Elegancia discreta, cuidado profundo y un brillo natural que realza la salud de tus uñas: la manicura italiana se perfila como la tendencia imprescindible de la nueva temporada.

La manicura italiana resalta la belleza natural de cada uña.La manicura italiana resalta la belleza natural de cada uña.
 10:22
Seguinos en
Por: 

La manicura italiana se ha consolidado como la tendencia de uñas más buscada por fashionistas y amantes del cuidado personal. Su popularidad no es casual: combina elegancia, versatilidad y un acabado sofisticado que se adapta a cualquier ocasión, desde eventos formales hasta la vida cotidiana.

Lejos de ser solo un detalle estético, esta técnica refleja un enfoque minimalista y moderno que ha conquistado redes sociales, pasarelas y salones de belleza alrededor del mundo.

Mirá tambiénNaked nails: la manicura natural que dominará la próxima temporada

El concepto de manicura italiana surge de la reinterpretación de estilos clásicos europeos, fusionando la precisión del cuidado de las cutículas con colores suaves y acabados brillantes discretos. Su atractivo reside en la naturalidad y el refinamiento. Las uñas no solo lucen más largas y saludables, sino que también proyectan un estilo sofisticado sin esfuerzo.

Cómo se realiza y qué la distingue

La técnica de la manicura italiana se centra en tres pilares fundamentales: cuidado de la cutícula, brillo natural y tonalidades neutras. La preparación de la uña incluye limpieza profunda, limado preciso y nutrición de la cutícula, asegurando que la superficie quede uniforme y lista para el esmalte.

La técnica enfatiza la salud y fortaleza de las uñas.La técnica enfatiza la salud y fortaleza de las uñas.

A continuación, se aplica un esmalte transparente o en tonos pastel muy delicados, logrando un acabado brillante que resalta la salud de la uña sin sobrecargarla.

Lo que realmente distingue a la manicura italiana es su acabado pulido y elegante. La clave está en los detalles: esquinas perfectamente redondeadas, bordes limpios y un brillo que parece natural pero impecable. Además, se puede combinar con técnicas complementarias, como ligeros degradés o un toque de nail art minimalista, sin perder la esencia de sofisticación que caracteriza a este estilo.

Razones para llevarla este invierno

  • Versatilidad: combina con cualquier outfit y ocasión, desde un look casual hasta un evento de gala.
  • Elegancia natural: resalta la belleza de la uña sin necesidad de colores llamativos.
  • Durabilidad: con un buen mantenimiento, el brillo y la textura se mantienen por semanas.
  • Cuidado de la uña: el énfasis en la salud de la cutícula fortalece la uña y previene roturas.
  • Tendencia internacional: celebridades y estilistas la recomiendan como el must del invierno.
Tonos neutros y brillo delicado, ideales para cualquier look.Tonos neutros y brillo delicado, ideales para cualquier look.

Estos beneficios la convierten en una opción inteligente para quienes buscan un estilo cuidado y moderno, sin recurrir a técnicas más invasivas como uñas postizas o diseños excesivamente elaborados.

El fenómeno detrás

No solo se trata de estética: la manicura italiana también refleja un cambio cultural en la forma de percibir el cuidado personal. En una era en la que la autenticidad y el minimalismo ganan protagonismo, este estilo resuena con quienes priorizan la calidad sobre la cantidad.

Celebrities y estilistas la eligen como tendencia infalible.Celebrities y estilistas la eligen como tendencia infalible.

Plataformas como Instagram y TikTok han potenciado su popularidad, mostrando versiones creativas que mantienen la esencia de la técnica pero permiten adaptaciones a diferentes gustos y edades.

Un estilo sofisticado que combina con outfits de invierno.Un estilo sofisticado que combina con outfits de invierno.

Además, su auge responde a una búsqueda constante de bienestar integral. La manicura italiana no solo embellece, sino que también implica un ritual de autocuidado, donde el tiempo dedicado a la preparación y aplicación se convierte en un momento de relajación y atención personal.

Seguinos en

Sobre el Autor
Por: 
#TEMAS:
Especial Nosotros

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro