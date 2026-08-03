En el mundo del maquillaje, las tendencias cambian constantemente y cada temporada aparecen nuevas propuestas que buscan renovar los looks cotidianos. Entre las opciones que comenzaron a ganar espacio se encuentran las máscaras de pestañas en tonos bordo y marrón, dos alternativas que se alejan del clásico negro y aportan una mirada más suave, sofisticada y versátil.
No es negra y es furor: la máscara de pestañas que transforma cualquier maquillaje
La nueva propuesta de belleza apuesta por tonalidades cálidas para resaltar los ojos y sumar un toque sofisticado a los looks de todos los días.
Estas tonalidades se presentan como una opción para quienes buscan destacar los ojos sin lograr un efecto tan intenso como el de los productos tradicionales. La propuesta apunta a conseguir una apariencia más natural, cálida y elegante, ideal tanto para maquillajes de día como para estilos más elaborados.
El auge de estos colores responde a una búsqueda dentro de la industria de la belleza por incorporar detalles diferentes que permitan personalizar cada look. La máscara de pestañas dejó de ser únicamente un producto para aportar volumen o longitud y pasó a convertirse también en un recurso para sumar color y expresión a la mirada.
Por qué se volvieron tendencia
El negro continúa siendo uno de los tonos más elegidos en maquillaje de ojos, pero las nuevas tendencias impulsan alternativas que ofrecen resultados más delicados. En ese contexto, el bordo y el marrón comenzaron a destacarse como colores capaces de complementar distintos estilos.
La máscara bordo aporta un toque de color profundo que puede generar una mirada más llamativa sin perder elegancia. Su tonalidad rojiza permite crear un efecto diferente, especialmente cuando se combina con sombras neutras, tonos tierra o maquillajes con acabado luminoso.
El marrón, por su parte, se convirtió en una de las opciones favoritas para quienes buscan un resultado más natural. Al ser menos intenso que el negro, ayuda a suavizar las facciones y puede adaptarse fácilmente a distintos tonos de piel y estilos personales.
Además, ambos colores tienen la ventaja de integrarse con una amplia variedad de maquillajes. Pueden utilizarse para una rutina sencilla durante el día o incorporarse en propuestas más sofisticadas para eventos especiales.
Cómo incorporarlas en el maquillaje diario
La incorporación de una máscara de pestañas de color no requiere modificar por completo la rutina de belleza. Muchas personas comienzan utilizando estos tonos como un pequeño detalle para renovar un maquillaje habitual.
Algunas formas de sumarlas a un look son:
- Combinar la máscara marrón con sombras en tonos beige, dorados o tierra para un efecto natural.
- Usar la máscara bordo con delineados suaves para destacar la mirada.
- Aplicar una capa más intensa para lograr un maquillaje nocturno diferente.
- Mezclar tonos oscuros con colores cálidos para crear mayor profundidad.
- Utilizar estos colores como alternativa al negro en maquillajes simples.
La clave está en encontrar el equilibrio entre el color de las pestañas y el resto del maquillaje. Mientras que el bordo puede convertirse en el punto de atención del rostro, el marrón funciona como una opción discreta que acompaña sin dominar el conjunto.
Looks más personalizados
La popularidad de las máscaras de pestañas bordo y marrón forma parte de un movimiento más amplio dentro del maquillaje: la búsqueda de estilos menos rígidos y más adaptados a la personalidad de cada persona.
Durante los últimos años, las tendencias de belleza comenzaron a valorar propuestas que permiten experimentar con colores, texturas y acabados sin necesidad de seguir una única regla. En ese escenario, pequeños cambios como elegir una máscara de otro tono pueden transformar un maquillaje clásico.
El interés por estas tonalidades también refleja una preferencia por resultados más naturales y sofisticados. En lugar de buscar únicamente una mirada marcada, muchas propuestas actuales apuntan a resaltar los rasgos propios y sumar detalles que aporten originalidad.
La máscara de pestañas bordo y marrón aparece así como una alternativa para quienes quieren actualizar su maquillaje sin realizar grandes cambios. Con una aplicación sencilla, estos tonos permiten crear una mirada diferente y acompañar las tendencias que priorizan la expresión personal y la creatividad.