Con la llegada de los días más cálidos, el guardarropa comienza a transformarse y los colores claros, los estampados y las telas livianas ganan protagonismo. Sin embargo, hay un tono tradicionalmente asociado con el otoño y el invierno que también puede convertirse en un gran aliado para los outfits primaverales: el marrón.
El marrón es tendencia esta primavera: 5 formas de incorporarlo a tus looks
Desde prendas livianas hasta accesorios y combinaciones con tonos claros, hay distintas maneras de sumar este color al guardarropa y crear outfits frescos, modernos y elegantes.
Versátil, elegante y fácil de combinar, este color permite crear conjuntos que van desde los más relajados hasta los más sofisticados. Su variedad de matices, que incluye desde el beige tostado y el caramelo hasta el chocolate intenso, ofrece múltiples posibilidades para renovar las prendas de todos los días sin necesidad de cambiar por completo el vestidor.
La clave está en equilibrar su profundidad con colores luminosos, texturas frescas y siluetas propias de la temporada. De esta manera, el marrón deja de ser un tono reservado para los meses fríos y se integra en propuestas livianas, modernas y adaptables a diferentes ocasiones.
Combinarlo con tonos claros
Una de las formas más sencillas de incorporar este color durante la primavera es combinarlo con blanco, crudo, beige o manteca. Estos tonos aportan luminosidad y generan un contraste suave que ayuda a construir conjuntos equilibrados.
Un pantalón marrón puede acompañarse con una camisa blanca de algodón, una remera básica en color crema o una blusa de lino. Para completar el conjunto, unas sandalias bajas, zapatillas claras o mocasines pueden adaptarse tanto a una salida informal como a una jornada de trabajo.
También es posible invertir la combinación y elegir una prenda superior marrón con un pantalón blanco o una falda en tonos naturales. Esta alternativa permite mantener el protagonismo del color sin recargar el outfit.
Los tonos caramelo y camel resultan especialmente útiles para quienes buscan una estética cálida y discreta. En cambio, el chocolate ofrece un contraste más marcado, ideal para quienes prefieren conjuntos con mayor definición.
Apostar por prendas livianas
La elección de las telas es fundamental para adaptar el marrón a las temperaturas más agradables. Los tejidos pesados y las prendas demasiado abrigadas pueden dar paso a materiales frescos, fluidos y cómodos, que aporten movimiento al conjunto.
Entre las opciones que permiten sumar este tono al guardarropa se encuentran:
- Pantalones de lino marrón: combinan comodidad y elegancia, especialmente con tops blancos o camisas amplias.
- Faldas satinadas: aportan movimiento y una textura delicada que puede acompañarse con prendas básicas.
- Vestidos livianos: funcionan como una alternativa práctica para el día y pueden complementarse con accesorios en tonos naturales.
- Camisas oversize: permiten crear conjuntos relajados con jeans claros, shorts o pantalones de vestir.
- Blazers livianos: son útiles para completar un look de oficina o sumar una capa durante las mañanas frescas.
- Shorts y bermudas: en tonos caramelo o chocolate, ofrecen una opción moderna para los días cálidos.
La idea es que el color acompañe la temporada sin perder comodidad. Una misma prenda marrón puede adquirir estilos diferentes según el calzado, los accesorios y las piezas con las que se combine.
Sumar color y crear contrastes
Aunque el marrón se asocia con una paleta neutra, también puede combinarse con colores más intensos. Durante la primavera, los tonos pastel y algunos colores vibrantes permiten construir conjuntos con personalidad.
El celeste aporta frescura y genera un contraste delicado con los marrones medios y oscuros. El rosa suave, por su parte, ofrece una combinación romántica, mientras que el verde oliva refuerza una estética natural. Para quienes prefieren una propuesta más llamativa, el naranja, el amarillo manteca o el rojo pueden incorporarse en pequeñas dosis.
Otra alternativa consiste en jugar con distintas tonalidades de marrón dentro de un mismo conjunto. Una camisa camel con un pantalón chocolate, por ejemplo, permite crear profundidad sin recurrir a contrastes fuertes. Para que el resultado no se vea uniforme, conviene combinar diferentes texturas y sumar algún accesorio claro.
Los accesorios como punto de partida
Quienes todavía no se animan a usar prendas marrones pueden comenzar por los complementos. Los zapatos, cinturones, carteras y anteojos en este tono permiten actualizar un outfit sin modificar demasiado la combinación original.
Una cartera color suela puede acompañar un vestido blanco; un cinturón marrón puede definir la silueta de un conjunto beige, y unas sandalias de cuero en tonos caramelo pueden complementar jeans y una camisa liviana.
Los accesorios también permiten repetir el color en diferentes partes del look para generar continuidad visual. Sin embargo, no es necesario que todos coincidan exactamente: mezclar tonos de marrón puede aportar naturalidad y evitar una apariencia demasiado rígida.
En cuanto a las joyas, el dorado suele armonizar con los matices cálidos del marrón, aunque la elección depende del estilo personal y del resto de las prendas.
Un tono versátil para renovar el guardarropa
Incorporar el marrón a los looks de primavera no requiere grandes cambios ni seguir una única fórmula. Desde una prenda protagonista hasta pequeños detalles, este color ofrece distintas maneras de actualizar las combinaciones habituales.
La clave está en elegir matices que armonicen con el resto del vestidor, priorizar telas adecuadas para los días cálidos y experimentar con tonos claros, colores pastel y accesorios. Así, el marrón puede convertirse en una alternativa versátil para crear outfits frescos, elegantes y fáciles de adaptar a distintos momentos del día.