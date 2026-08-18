La temporada de planetas retrógrados de 2026 vuelve a poner el foco de la astrología en los procesos de revisión, los cambios de perspectiva y las decisiones que habían quedado pendientes. Para quienes siguen el horóscopo, estos períodos suelen asociarse con una energía más introspectiva, en la que algunos asuntos del pasado pueden volver a ocupar un lugar central.
Estos 6 signos serán los más afectados por Mercurio retrógrado
La etapa podría traer revisiones, demoras y conversaciones pendientes, con especial impacto en la comunicación, los vínculos afectivos y las decisiones personales.
Dentro de la interpretación astrológica, no todos los signos experimentarían estos movimientos de la misma manera. Algunos podrían sentir mayor necesidad de revisar sus vínculos, mientras que otros podrían atravesar una etapa de cuestionamientos relacionados con el trabajo, las emociones o los proyectos personales.
Aunque se trata de una lectura astrológica y no de una predicción científica, hay seis signos que, según esta perspectiva, podrían vivir con mayor intensidad los efectos simbólicos de esta etapa.
Signos que podrían sentir más el período
- Aries: podría atravesar una etapa de revisión de decisiones tomadas impulsivamente. El período invita a bajar el ritmo y pensar antes de avanzar.
- Géminis: los asuntos relacionados con la comunicación y los vínculos podrían adquirir mayor importancia. Conversaciones pendientes podrían volver a aparecer.
- Cáncer: la atención podría concentrarse en cuestiones emocionales y familiares. Viejas situaciones podrían llevarlo a replantear algunas decisiones.
- Virgo: podría sentirse obligado a reorganizar planes, rutinas y prioridades. Lo que parecía definido podría necesitar algunos ajustes.
- Libra: los vínculos afectivos y las decisiones compartidas podrían convertirse en uno de los principales focos de revisión.
- Capricornio: podría experimentar una etapa de evaluación relacionada con sus objetivos, responsabilidades y proyectos a largo plazo.
Qué pueden experimentar durante esta etapa
En astrología, los movimientos retrógrados suelen interpretarse como momentos de pausa y revisión. En lugar de asociarlos únicamente con situaciones negativas, esta mirada propone utilizarlos como períodos para observar aquello que necesita ser corregido o replanteado.
Para Aries, por ejemplo, la energía podría traducirse en una mayor necesidad de controlar los impulsos. Las decisiones rápidas podrían requerir una segunda mirada antes de convertirse en acciones definitivas.
En Géminis, el foco estaría puesto especialmente en la comunicación. Mensajes malinterpretados, conversaciones inconclusas o vínculos que habían quedado en pausa podrían recuperar protagonismo.
Cáncer, en tanto, podría experimentar una etapa particularmente emocional. Los recuerdos y situaciones familiares podrían ocupar más espacio, generando la necesidad de procesar sentimientos que habían sido postergados.
Virgo podría sentir que necesita ordenar diferentes aspectos de su vida. Los planes que no avanzan como esperaba podrían llevarlo a modificar estrategias y establecer nuevas prioridades.
Para Libra, la revisión podría estar vinculada principalmente con las relaciones. Algunas personas podrían preguntarse qué esperan realmente de determinados vínculos y qué situaciones ya no están dispuestas a sostener.
Capricornio podría atravesar un proceso similar, pero enfocado en sus metas personales y profesionales. La etapa podría servir para evaluar si los esfuerzos realizados durante los últimos meses conducen realmente hacia los objetivos que se había propuesto.
Un período para revisar antes de avanzar
Desde la astrología, los retrógrados no necesariamente representan obstáculos permanentes. Su simbolismo está relacionado con volver sobre determinados asuntos, observarlos desde otra perspectiva y realizar modificaciones cuando sea necesario.
Por eso, para estos seis signos, el período puede ser interpretado como una oportunidad para detenerse antes de tomar decisiones importantes. Revisar acuerdos, ordenar prioridades y prestar atención a emociones que habían quedado relegadas puede resultar más significativo que intentar acelerar procesos.
La clave estaría en no interpretar cada demora como una señal negativa. Algunas situaciones que parecen retrocesos pueden funcionar, desde esta perspectiva, como instancias necesarias para corregir el rumbo.
A medida que avance la temporada de retrógrados, cada signo tendrá sus propios desafíos y aprendizajes. Para Aries, Géminis, Cáncer, Virgo, Libra y Capricornio, la propuesta astrológica consiste en mirar hacia atrás para comprender mejor qué quieren llevar consigo hacia la próxima etapa y qué prefieren finalmente dejar atrás.