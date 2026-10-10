Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

El cárdigan vuelve a ocupar un lugar destacado con el cambio de estación, gracias a su capacidad para aportar abrigo sin resultar pesado. Es una alternativa práctica para los días de temperaturas variables.
Sábado 10 de octubre
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El cárdigan vuelve esta primavera como un básico versátil para los días de clima cambiante.
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También puede adaptarse a distintos estilos: funciona sobre una remera, una camisa o un vestido, y puede usarse abierto o cerrado según el look.
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