Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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Sábado 10 de octubre

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El cárdigan vuelve esta primavera como un básico versátil para los días de clima cambiante.

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El cárdigan vuelve a ocupar un lugar destacado con el cambio de estación, gracias a su capacidad para aportar abrigo sin resultar pesado. Es una alternativa práctica para los días de temperaturas variables.

Mirá tambiénEl cárdigan es el comodín que no puede faltar en los looks de primavera

También puede adaptarse a distintos estilos: funciona sobre una remera, una camisa o un vestido, y puede usarse abierto o cerrado según el look.

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