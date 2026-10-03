Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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Las gafas de carey son el accesorio retro que esta primavera suma elegancia y personalidad a cualquier look.

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Las gafas de carey se posicionan esta primavera como uno de los accesorios destacados de la temporada. Su estampado en tonos marrones, miel, ámbar y negro aporta un estilo clásico y sofisticado, pero también un toque retro.

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Por su versatilidad, pueden combinarse con distintos estilos y colores. Además, las diferentes formas de las monturas permiten elegir entre diseños rectangulares, redondeados, oversized o inspirados en décadas pasadas.

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