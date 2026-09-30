Las gafas de carey se convierten esta primavera en uno de los accesorios protagonistas de la temporada. Con una estética clásica que atraviesa generaciones, los modelos con este estampado recuperan fuerza y aparecen como una alternativa versátil para renovar cualquier look sin necesidad de apostar por complementos demasiado llamativos.
Gafas de carey: el accesorio retro que será furor esta primavera
Las monturas con estampados marrones, ámbar y dorados recuperan protagonismo y se presentan como una opción versátil para renovar los looks de la nueva temporada.
El tradicional dibujo en tonos marrones, miel, ámbar y negros permite combinar las gafas de carey con diferentes estilos y colores. Su principal atractivo está en que conservan una apariencia sofisticada, pero al mismo tiempo aportan un toque retro que encaja con algunas de las tendencias más fuertes de la moda actual.
Durante la primavera, los accesorios adquieren un papel especialmente importante. Las prendas se vuelven más livianas, los colores comienzan a ganar protagonismo y los complementos permiten transformar conjuntos básicos. En ese contexto, las gafas de carey funcionan como una pieza capaz de sumar personalidad tanto a un estilismo informal como a una propuesta más elegante.
Un clásico que vuelve con nuevas formas
Aunque el carey está asociado históricamente con diseños tradicionales, esta temporada aparece en una gran variedad de siluetas. Las clásicas gafas rectangulares conviven con monturas redondeadas, modelos oversized y diseños inspirados en décadas pasadas.
La clave está en elegir una forma que acompañe el estilo personal. Las monturas grandes pueden convertirse en el punto central de un look sencillo, mientras que los diseños más pequeños permiten incorporar la tendencia de una manera más discreta.
El estampado también presenta diferentes versiones. Algunas gafas mantienen el contraste marcado entre marrón oscuro y tonos dorados, mientras que otras apuestan por acabados más claros y translúcidos. Esta variedad hace que el accesorio pueda adaptarse a diferentes paletas de colores y ocasiones.
Además, el efecto carey no necesariamente tiene que aparecer en toda la montura. Algunas propuestas incorporan el estampado únicamente en las patillas o en determinados detalles, creando una alternativa más sutil para quienes prefieren accesorios menos protagonistas.
Cómo combinarlas esta primavera
La versatilidad es uno de los motivos por los que este accesorio logra mantenerse vigente. Las gafas pueden acompañar prendas básicas y también conjuntos que incorporen otras tendencias de temporada.
- Con camisas blancas y prendas de denim para un look clásico y relajado.
- Con vestidos livianos para sumar un aire retro al conjunto.
- Con prendas en tonos beige, crema, chocolate o camel para potenciar la estética cálida del estampado.
- Con colores intensos para generar un contraste y convertir las gafas en el accesorio principal.
- Con prendas sastreras para equilibrar un estilismo elegante con un detalle más informal.
Otro recurso consiste en combinar las gafas con accesorios que compartan alguno de sus tonos. Un bolso marrón, zapatos en color suela o pequeños detalles dorados pueden generar una conexión visual sin necesidad de que todo el conjunto sea del mismo color.
El accesorio retro que gana protagonismo
El regreso de las gafas de carey también se relaciona con la recuperación de referencias vintage dentro de la moda. Las tendencias actuales reinterpretan elementos de otras décadas y los incorporan a conjuntos contemporáneos, logrando que piezas tradicionalmente asociadas con un estilo clásico tengan una nueva lectura.
En primavera, las gafas de sol adquieren además una función que va más allá de lo práctico. Se convierten en uno de los primeros accesorios visibles de un look y pueden definir rápidamente su estética. Por eso, una montura de carey puede ser suficiente para darle un giro diferente a una combinación sencilla de jeans, remera y zapatillas.
La tendencia no exige seguir una única fórmula. El estampado puede integrarse en un estilo minimalista, acompañar una propuesta bohemia o reforzar una estética inspirada en los años 70. Esa capacidad de adaptarse explica por qué las gafas de carey vuelven a ocupar un lugar destacado entre los accesorios elegidos para la nueva temporada.