Los accesorios vuelven a ocupar un lugar central en los looks de verano y hay uno que promete convertirse en protagonista de la temporada: el pañuelo atado a la cintura. Después de ganar popularidad durante el verano europeo, esta forma de llevarlo comienza a instalarse como una de las apuestas de moda para los días de calor en Argentina.
El truco de estilo del verano: cómo combinar pañuelos con shorts, vestidos y faldas
Un accesorio versátil, liviano y fácil de incorporar transforma los conjuntos básicos y suma color, movimiento y personalidad a los looks de los días de calor.
Lejos de su uso tradicional alrededor del cuello o sobre la cabeza, el pañuelo se transforma en un complemento para destacar la zona de la cadera y sumar movimiento a cualquier conjunto. La propuesta consiste en anudarlo sobre la cintura, dejar caer sus extremos de manera asimétrica y utilizarlo como una pieza decorativa que aporta color, textura y personalidad.
Por qué es tendencia
Una de las versiones más elegidas consiste en utilizar pañuelos cuadrados doblados en diagonal, que permiten conseguir una forma triangular sobre uno de los laterales del cuerpo. También se pueden usar modelos rectangulares o piezas de mayor tamaño para lograr un efecto más envolvente.
Los estampados tienen un papel importante dentro de esta tendencia. Los diseños florales, geométricos, paisley y los motivos inspirados en pañuelos vintage permiten sumar un detalle distintivo sin necesidad de recargar el resto del conjunto.
En cuanto a los colores, las opciones van desde los clásicos blanco, negro y beige hasta tonos vibrantes como rojo, naranja, amarillo y azul. También se destacan las combinaciones de varios colores, especialmente cuando se busca generar contraste con prendas lisas.
Las mejores formas de combinarlo
La versatilidad es uno de los principales atractivos de este accesorio. Puede incorporarse tanto a conjuntos informales como a propuestas más elaboradas, dependiendo del tamaño, el estampado y la manera de anudarlo.
Algunas combinaciones para sumarse a la tendencia son:
- Con shorts de jean: un pañuelo estampado sobre la cadera transforma un conjunto básico de verano y suma un aire relajado.
- Con vestidos blancos: los modelos de colores intensos aportan contraste y funcionan como punto focal del look.
- Con faldas largas: llevarlo anudado a un costado permite sumar movimiento y crear diferentes capas de tela.
- Con pantalones de lino: los pañuelos en tonos neutros acompañan una estética fresca y elegante.
- Con bikinis: puede utilizarse sobre la parte inferior del traje de baño como una alternativa al pareo tradicional.
- Con tops y musculosas: combinarlo con prendas simples permite que el accesorio tenga mayor protagonismo.
- Con conjuntos monocromáticos: un diseño estampado rompe la uniformidad y agrega personalidad sin necesidad de sumar otros complementos.
Para conseguir un resultado equilibrado, una buena alternativa es combinar pañuelos llamativos con prendas de colores neutros. En cambio, quienes prefieren un estilo más audaz pueden jugar con estampados y contrastes cromáticos.
Con la llegada de los meses de calor, los tejidos livianos se convierten en los más adecuados para incorporar este accesorio. El algodón, la seda, el satén y las telas finas permiten realizar nudos cómodos y conseguir una caída natural.
Los pañuelos de formato cuadrado son una de las opciones más prácticas, ya que pueden doblarse de distintas maneras y adaptarse a diferentes alturas de la cintura. Los modelos rectangulares, por su parte, permiten crear nudos laterales con extremos más largos.
También es posible recuperar pañuelos que ya forman parte del guardarropa. No es necesario comprar un accesorio nuevo para probar esta tendencia: una pieza que habitualmente se utiliza en el cuello o como complemento de una cartera puede adquirir una función completamente diferente.