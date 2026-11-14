Historias que no son mías

Abrazado a su guitarra, el Negro Emiliano Zapata le canta a la vida

Humilde, auténtico y dueño de una voz privilegiada, encontró en la música una manera de expresar sus sentimientos y conectarse con la gente. Recorre bares y escenarios de Santa Fe, persiguiendo el sueño de vivir de su pasión. En su visita a “Historias que no son mías” compartió canciones, proyectos y un recuerdo conmovedor: aquella última interpretación que, junto a su hermano, le regaló a su madre por pedido de ella.