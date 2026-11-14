Hay historias que se cuentan con palabras y otras que necesitan una guitarra para terminar de comprenderse. La del Negro Zapata tiene un poco de ambas.
Abrazado a su guitarra, el Negro Emiliano Zapata le canta a la vida
Humilde, auténtico y dueño de una voz privilegiada, encontró en la música una manera de expresar sus sentimientos y conectarse con la gente. Recorre bares y escenarios de Santa Fe, persiguiendo el sueño de vivir de su pasión. En su visita a “Historias que no son mías” compartió canciones, proyectos y un recuerdo conmovedor: aquella última interpretación que, junto a su hermano, le regaló a su madre por pedido de ella.
Es un joven cantor y guitarrero, humilde, de gran corazón y con una voz que merece ser escuchada. Eligió la música como compañera de vida y, abrazado a su guitarra, transita un camino que tiene mucho de esfuerzo, vocación y sentimientos.
Se define como un artista con llegada a la gente. Trabaja en bares de Santa Fe, se presenta donde lo contratan y disfruta de cada oportunidad para compartir su repertorio.
No necesita grandes escenarios para sentirse realizado. Le alcanza con encontrar una mesa dispuesta a escuchar, alguien que le pida una canción y la posibilidad de regalarle ese momento.
En su paso por el programa “Historias que no son mías” dejó maravillosas interpretaciones y también abrió una ventana a su intimidad. Por primera vez compartió una experiencia familiar que lo marcó profundamente y que tiene a su madre como protagonista.
Una canción que quedó para siempre
El Negro recuerda una infancia muy linda y una familia donde la música siempre tuvo un lugar especial. Su hermana toca el acordeón, mientras que él y su hermano encontraron en la guitarra una forma de expresión. Sin embargo, reconoce que llegó a convertirse en músico por naturaleza cuando ya era grande.
Entre tantos recuerdos, hay uno que guarda en un lugar muy especial de su corazón. Fue cuando su madre, en el último momento de su vida, les pidió que le cantaran una canción.
“Ya en su último momento de vida nos pidió un tema musical y al sanatorio fuimos. Fue un momento duro porque no debíamos llorar y la verdad que salió a pedido de ella. Mamá fue todo para nosotros”, contó emocionado.
La escena conmueve por su sencillez y por todo lo que representa. Dos hermanos, sus guitarras y una madre que quiso despedirse escuchando aquello que formaba parte de la historia familiar. Una canción que seguramente seguirá sonando cada vez que el Negro vuelva a abrazar su instrumento.
Porque la música también tiene eso: la posibilidad de conservar los afectos, de traer recuerdos y de decir con melodías aquello que muchas veces las palabras no alcanzan a expresar.
Santa Fe, su lugar en el mundo y un sueño por cumplir
Santa Fe es su lugar en el mundo. Aquí trabaja, comparte su talento y busca construir un futuro ligado definitivamente a la música. Sabe que todavía tiene mucho por aprender y por eso se prepara. Forma parte de un coro, una experiencia que le permitió descubrir mejor su voz, reconocer sus posibilidades y proyectarse hacia nuevos desafíos.
Con los pies sobre la tierra, quiere vivir de lo que ama. No desconoce las dificultades, pero tampoco pierde la ilusión. Considera que el folclore volvió a recuperar espacios en Santa Fe y celebra ese reencuentro con una identidad que, según sostiene, nunca debe perderse.
“Santa Fe recuperó el folclore, algo que nunca se debe perder porque son nuestras raíces”, afirma.
Los fines de semana son parte de su alegría. Los bares, las reuniones y el contacto directo con el público le permiten disfrutar de una profesión que siente propia. “Me divierten porque hay gente que me pide temas y siempre puedo regalárselos”, explica.
También valoró el espacio que le brindó “Historias que no son mías”. “Estos programas son útiles y nos ayudan a crecer”, aseguró, agradecido por la posibilidad de mostrar su trabajo y contar una parte de su vida.
Al despedirse dejó su contacto para quienes quieran contratarlo y conocer su propuesta musical: 342 4451632.
El Negro Zapata sigue su camino. Sin estridencias, con humildad y una guitarra siempre cerca. Quiere crecer, llegar a más escenarios y vivir de la música. Pero, por encima de cualquier objetivo, conserva algo que no se compra ni se aprende: la autenticidad de quien canta desde el corazón.
Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, seguramente habrá una canción suya esperando para ser regalada.