Historias que no son mías

Una vida entre el río, el caballo y la canción: el auténtico Orlando Vera Cruz

A los 82 años, el cantor santotomesino continúa defendiendo con guitarra, voz y memoria una identidad que convirtió en bandera. Revelación de Cosquín en 1974 y Consagración un año después, Orlando Vera Cruz pasó por “Historias que no son mías”, el programa cultural de Canal C&D de El Litoral, y durante una hora hizo lo que mejor sabe: cantar, recordar, contar y emocionar.