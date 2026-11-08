Aniversario

Panadería Pérez cumple 57 años en Santa Fe: cuatro generaciones de trabajo y tradición familiar

A lo largo de más de cinco décadas, el negocio atravesó cambios tecnológicos y económicos. Sus protagonistas cuentan cómo fueron los comienzos, qué transformaciones marcaron la actividad y cuáles son los proyectos para el futuro. Hoy, la panadería cuenta con 45 empleados.