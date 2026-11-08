Fundada en 1969, Panadería Pérez cumple 57 años en Santa Fe. El negocio familiar atravesó cambios tecnológicos y económicos, y hoy combina la elaboración artesanal con nuevos proyectos para el futuro. Zunilda Pérez, Marcelo Piccinino y Maximiliano Piccinino recuerdan los comienzos, el crecimiento del establecimiento y los desafíos de mantener viva la actividad.
Panadería Pérez cumple 57 años en Santa Fe: cuatro generaciones de trabajo y tradición familiar
A lo largo de más de cinco décadas, el negocio atravesó cambios tecnológicos y económicos. Sus protagonistas cuentan cómo fueron los comienzos, qué transformaciones marcaron la actividad y cuáles son los proyectos para el futuro. Hoy, la panadería cuenta con 45 empleados.
Los comienzos y el esfuerzo familiar
Zunilda Pérez recordó las dificultades que enfrentaron sus padres cuando comenzaron con la panadería, en un barrio que todavía tenía pocos vecinos y donde debieron encontrar alternativas para sostener el negocio.
“Los comienzos los recuerdo con mucho sacrificio de mis padres, que empezaron en otro lugar, con mucho esfuerzo y mucho trabajo”, expresó.
Una de las iniciativas de su padre fue abrir los domingos, cuando las panaderías habitualmente no trabajaban. “Mi papá fue el pionero. Antes las panaderías los domingos no trabajaban. Y él empezó para poder salir adelante”, contó.
Con los años, el emprendimiento pasó a manos de nuevas generaciones. Para Zunilda, ver que sus hijos y nietos continúan con la actividad es motivo de alegría: “Lo siento con mucha alegría, que mis hijos y mis nietos ahora pueden seguir el sacrificio que hicieron mis padres y después nosotros”.
Los cambios en el oficio y la calidad
Marcelo Piccinino creció en la panadería y aprendió a elaborar pan junto a su abuelo. “Crecer en esta panadería es el sinónimo de muchos años de trabajo”, señaló.
La incorporación de cámaras de frío y fermentación transformó la producción, que antes debía elaborarse y venderse durante el mismo día. Marcelo también recordó cómo se distribuyeron las tareas entre las generaciones: su abuelo se dedicaba a la elaboración, mientras sus padres asumieron la administración.
Tras terminar una carrera universitaria, decidió sumarse de lleno al negocio. “Cuando terminé mi carrera universitaria me dediqué más de lleno al negocio y a tratar de seguir esa tradición familiar que me la inculcaron mis abuelos”, recordó. Además, destacó el aporte de su hermana en el crecimiento de la empresa.
La calidad continúa siendo una prioridad, incluso frente al aumento de los costos de las materias primas. “Nosotros tenemos un eslogan que es pasión por la calidad”, afirmó Marcelo, quien explicó que prefieren mantener los ingredientes antes que reducir costos a expensas de los productos.
La propuesta también incorpora alternativas para personas celíacas y consumidores que buscan opciones saludables, en respuesta a los cambios en los hábitos alimentarios.
La cuarta generación mira hacia el futuro
Maximiliano Piccinino representa a la cuarta generación de la familia. Para él, continuar con el emprendimiento implica asumir la responsabilidad de sostener lo construido. “Formar parte significa mucha alegría, la verdad, e intento llevarlo con mucha responsabilidad porque sé todo el esfuerzo que ellos hicieron durante muchos años”, expresó.
Entre sus proyectos está incorporar una cafetería y renovar la oferta de productos. “Mi sueño es poner una cafetería en algún momento, ojalá que se pueda dar”, contó.
También imagina una panadería con más tecnología, nuevas máquinas y procesos de producción más ágiles, con la posibilidad de trabajar junto a su hermano.
Una fuente de trabajo en Santa Fe
Panadería Pérez llegó a tener más de 70 empleados y actualmente cuenta con 45 trabajadores. Marcelo resumió el papel del negocio en la comunidad con una palabra: “Trabajo. Aquí se le da un trabajo a mucha gente”.
Al definir lo que representa la trayectoria familiar, Maximiliano eligió otra: “Orgullo”.
A 57 años de su fundación, Panadería Pérez continúa su actividad en Santa Fe mientras la cuarta generación proyecta nuevas propuestas para el negocio.