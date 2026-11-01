Las tortitas negras son una de las facturas más reconocidas de las panaderías argentinas. Su combinación de masa tierna, cubierta dulce y una superficie ligeramente crocante las convierte en una opción habitual para acompañar el mate, el café o el desayuno.
Tortitas negras caseras: cómo hacer este clásico de panadería con pocos ingredientes
Son una de las facturas tradicionales de la mesa argentina y se pueden preparar en casa con una masa suave y una cubierta crocante de azúcar negra. Conocé el paso a paso para lograr una versión casera y esponjosa.
Aunque suelen comprarse en la panadería, también es posible prepararlas en casa con ingredientes sencillos y sin necesidad de contar con utensilios especiales.
La clave de esta receta está en respetar los tiempos de levado de la masa y preparar correctamente la cobertura de azúcar negra, que debe quedar adherida a la superficie sin desprenderse durante la cocción. El resultado es una factura casera, ideal para compartir en una merienda de domingo.
Qué ingredientes se necesitan para hacer tortitas negras
Para preparar entre 12 y 15 unidades se necesitan ingredientes básicos de panadería:
Para la masa:
500 gramos de harina 0000.
25 gramos de levadura fresca o 8 gramos de levadura seca.
100 gramos de azúcar.
1 huevo.
200 mililitros de leche tibia.
60 gramos de manteca a temperatura ambiente.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
1 pizca de sal.
Para la cubierta:
200 gramos de azúcar negra.
2 cucharadas de harina.
1 cucharada de agua, aproximadamente.
La harina 0000 permite conseguir una masa más suave, mientras que la manteca aporta humedad y una textura tierna. Para la cubierta, el azúcar negra es el ingrediente principal porque le da el color y el sabor característicos de esta factura.
Paso a paso: cómo preparar tortitas negras esponjosas
1. Activar la levadura. Colocar la levadura en un recipiente con un poco de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Mezclar y dejar reposar entre 10 y 15 minutos, hasta que comience a formar espuma. Si se utiliza levadura seca, se puede seguir el mismo procedimiento.
2. Preparar la masa. En un bol amplio colocar la harina, el azúcar y la pizca de sal. Incorporar el huevo, la esencia de vainilla, la levadura activada y el resto de la leche de a poco. Mezclar hasta integrar los ingredientes.
3. Agregar la manteca y amasar. Sumar la manteca blanda y trabajar la preparación durante unos 10 minutos, hasta obtener una masa lisa, suave y elástica. Si está demasiado pegajosa, se puede agregar apenas un poco de harina, sin excederse para evitar que las tortitas queden duras.
4. Dejar levar. Formar un bollo, colocarlo en un recipiente ligeramente enmantecado y cubrirlo con un repasador limpio. Dejar reposar entre una hora y una hora y media, o hasta que duplique su tamaño. El tiempo puede variar según la temperatura ambiente.
5. Darles forma. Desgasificar suavemente la masa y estirarla sobre la mesada hasta alcanzar aproximadamente 1,5 centímetros de espesor. Cortar círculos con un cortante o un vaso. Colocarlos en una placa enmantecada, uno al lado del otro y con poca separación, para que durante el levado y la cocción queden unidos por los bordes, como las tortitas de panadería.
6. Preparar la cubierta. Mezclar el azúcar negra con la harina. Agregar el agua de a poco hasta conseguir una preparación húmeda, similar a una arena gruesa. No debe quedar líquida ni formar una pasta.
7. Cubrir las tortitas. Humedecer apenas la superficie de cada pieza con agua y distribuir la mezcla de azúcar negra, presionando suavemente para que se adhiera. Procurar cubrir toda la parte superior.
8. Hornear. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que la masa esté cocida y los bordes comiencen a dorarse. Retirar y dejar enfriar unos minutos antes de separarlas.
Los secretos para que queden como las de panadería
Para conseguir tortitas negras tiernas y con una cubierta bien adherida, hay algunos detalles que conviene tener en cuenta:
No agregar demasiada harina: una masa ligeramente húmeda permite obtener una miga más esponjosa.
Respetar el levado: apurar este paso puede dar como resultado facturas compactas y poco aireadas.
No mojar demasiado la cubierta: el azúcar debe quedar húmeda, pero conservar su textura granulada.
Presionar suavemente el azúcar: así se evita que se desprenda durante la cocción.
Controlar el horno: una temperatura demasiado alta puede dorar la base antes de que la masa termine de cocinarse.
Las tortitas negras se pueden conservar en un recipiente hermético durante dos o tres días. Si se desea recuperar su textura, alcanza con calentarlas unos minutos en horno bajo.