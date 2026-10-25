El domingo es una buena oportunidad para hacer una pausa, compartir unos mates y preparar algo rico en casa.
Merienda de domingo: receta fácil de torta de naranja para acompañar el mate
Con ingredientes económicos y una preparación sencilla, esta receta es una opción para acompañar el mate en familia. No requiere batidora y se puede preparar en menos de una hora.
Para quienes buscan una alternativa a las facturas o las galletitas compradas, una torta de naranja casera puede ser una opción práctica: lleva pocos ingredientes, no necesita técnicas complicadas y permite aprovechar una fruta que aporta sabor y aroma a la preparación.
La receta se puede hacer con elementos básicos de la cocina y es ideal para acompañar el mate, el café o una infusión durante la tarde. La clave está en incorporar el jugo y la ralladura de naranja para conseguir una masa húmeda y perfumada, sin necesidad de agregar rellenos ni coberturas elaboradas.
Los ingredientes para preparar una torta de naranja
Esta receta rinde entre ocho y diez porciones, según el tamaño de los cortes.
Ingredientes:
2 huevos.
1 taza de azúcar.
1/2 taza de aceite neutro.
1 taza de jugo de naranja recién exprimido.
Ralladura de una naranja.
2 tazas de harina leudante.
1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
Un poco de aceite y harina para preparar el molde.
Para quienes no tienen harina leudante, se puede utilizar harina común y agregar dos cucharaditas de polvo de hornear.
Paso a paso
1. Preparar la mezcla. En un recipiente, batir los huevos con el azúcar hasta integrar bien. No es necesario utilizar una batidora eléctrica: alcanza con un batidor de mano o un tenedor.
2. Incorporar los ingredientes líquidos. Agregar el aceite, el jugo de naranja, la ralladura y la esencia de vainilla, si se desea. Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.
3. Sumar la harina. Incorporar la harina leudante de a poco, mezclando con movimientos suaves para evitar que queden grumos. La masa debe quedar homogénea, sin necesidad de batirla en exceso.
4. Preparar el molde. Aceitar y enharinar un molde mediano. Verter la mezcla y distribuirla de manera pareja.
5. Llevar al horno. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 35 a 45 minutos. El tiempo puede variar según el horno y el tamaño del molde.
6. Comprobar la cocción. Introducir un palillo en el centro de la torta. Si sale limpio, está lista. Retirar del horno y dejar enfriar antes de desmoldar.
Una vez fría, se puede servir sola o espolvorear con un poco de azúcar impalpable. También queda bien acompañada de rodajas de naranja, aunque no necesita agregados para disfrutarla.
Un consejo para que quede más húmeda
Para conservar mejor la textura, conviene no dejar la torta más tiempo del necesario en el horno. También es importante esperar a que se enfríe antes de cortarla, ya que así las porciones mantienen mejor su forma.
La torta se puede guardar en un recipiente cerrado durante dos o tres días, en un lugar fresco y seco. De esta manera, queda lista para acompañar el mate de la tarde o el desayuno del lunes.
Con una preparación sencilla y productos fáciles de conseguir, esta receta es una alternativa para disfrutar la merienda del domingo sin gastar demasiado y con el sabor de algo hecho en casa.