Las trufas de chocolate y galletitas son una de esas recetas prácticas que permiten preparar algo dulce sin necesidad de prender el horno ni tener experiencia en pastelería. Se hacen con pocos ingredientes, requieren una preparación simple y se pueden adaptar según los gustos de cada familia.
¿Cómo hacer trufas de chocolate fáciles con solo tres ingredientes?
Con galletitas de chocolate, dulce de leche y cacao se pueden preparar trufas caseras sin horno y con una elaboración sencilla. Son una alternativa para acompañar el mate, resolver una merienda o sumar algo dulce a una mesa familiar.
La base consiste en triturar las galletitas, mezclarlas con dulce de leche hasta formar una pasta y armar pequeñas bolitas que luego se cubren con cacao. Después de un tiempo de frío, quedan listas para servir en una bandeja o en pirotines individuales.
Además de ser una opción para la merienda, esta receta puede ser útil cuando se necesita preparar un postre sencillo con anticipación.
La clave está en conseguir una mezcla que se pueda moldear sin que quede demasiado seca ni excesivamente pegajosa. Para eso, conviene incorporar el dulce de leche de a poco y dejar enfriar las trufas antes de servirlas.
Trufas de chocolate y galletitas: qué ingredientes se necesitan
Esta versión utiliza tres ingredientes básicos. Las cantidades permiten preparar una tanda pequeña o mediana, según el tamaño de las porciones.
Ingredientes
200 gramos de galletitas de chocolate.
150 gramos de dulce de leche.
2 o 3 cucharadas de cacao amargo en polvo para la cobertura.
Las galletitas aportan la base seca y el sabor a chocolate. El dulce de leche funciona como ingrediente de unión, ya que permite integrar las migas y formar una pasta. El cacao amargo se utiliza al final para cubrir las bolitas.
Es importante tener en cuenta que la cantidad exacta de dulce de leche puede variar según el tipo de galletitas y su textura. Por eso, lo más conveniente es agregarlo de manera gradual, en lugar de incorporarlo todo junto desde el comienzo.
Si las galletitas ya son muy dulces, el cacao amargo ayuda a equilibrar el sabor de la cobertura. No hace falta sumar azúcar, ya que tanto las galletitas como el dulce de leche aportan dulzor.
Paso a paso
Una de las ventajas de esta receta es que no necesita cocción. Solo se requiere un recipiente para mezclar los ingredientes, una procesadora o un palo de amasar para triturar las galletitas y un lugar en la heladera para enfriar la preparación.
1. Triturar las galletitas
Colocar las galletitas de chocolate en una procesadora y triturarlas hasta obtener migas finas. Si no se cuenta con este aparato, se pueden poner dentro de una bolsa limpia y resistente y aplastarlas con un palo de amasar.
Lo ideal es que no queden trozos grandes, porque eso dificulta la formación de las bolitas. Una textura pareja permite que el dulce de leche se distribuya mejor y que la pasta se pueda moldear con facilidad.
2. Agregar el dulce de leche
Pasar las migas a un recipiente e incorporar el dulce de leche de a poco. Mezclar con una cuchara hasta que los ingredientes comiencen a unirse.
La preparación debe quedar húmeda y compacta, con una consistencia similar a la de una masa blanda que se pueda trabajar con las manos. Si se desarma y está demasiado seca, se puede agregar un poco más de dulce de leche. Si queda muy pegajosa, conviene sumar algunas migas de galletitas trituradas.
Este paso es importante porque la consistencia final depende de la humedad de las galletitas y del tipo de dulce de leche utilizado.
3. Dejar enfriar la mezcla
Una vez que los ingredientes estén integrados, cubrir el recipiente y llevarlo a la heladera durante unos 20 a 30 minutos.
El frío ayuda a que la pasta tome firmeza y resulte más fácil formar las trufas. Si después de ese tiempo la mezcla todavía está demasiado blanda, se puede dejar unos minutos más en la heladera.
No es necesario congelarla: alcanza con que tenga una consistencia que permita tomar pequeñas porciones sin que se peguen demasiado a las manos.
4. Formar las bolitas
Retirar la preparación de la heladera y tomar pequeñas porciones con una cucharita. Con las manos limpias, formar bolitas de tamaño similar.
No hace falta que queden perfectamente redondas. Lo importante es que tengan un tamaño parejo para facilitar la presentación y el servicio.
Si la mezcla comienza a ablandarse durante el armado, conviene volver a refrigerarla unos minutos antes de continuar.
5. Cubrir las trufas con cacao
Colocar el cacao amargo en un plato y pasar cada bolita por el polvo hasta cubrir toda la superficie.
Para evitar que se acumule demasiado cacao, se pueden sacudir suavemente las trufas antes de acomodarlas en una fuente. También se pueden colocar en pequeños pirotines para presentarlas de manera individual.
El cacao aporta una terminación sencilla y un contraste con el dulzor de las galletitas y el dulce de leche.
6. Llevar a la heladera antes de servir
Una vez terminadas, acomodar las trufas en un recipiente con tapa y refrigerarlas durante otros 20 a 30 minutos.
Este último paso ayuda a que mantengan mejor su forma. Después, se pueden servir directamente desde la heladera o retirarlas unos minutos antes de llevarlas a la mesa, según la temperatura ambiente.
Cuáles son los errores más comunes al preparar trufas caseras
Aunque es una receta sencilla, hay algunos detalles que pueden modificar el resultado. El primero es triturar las galletitas de manera irregular. Los pedazos demasiado grandes dificultan la unión de los ingredientes y pueden hacer que las bolitas se desarmen.
Otro error es agregar todo el dulce de leche de una sola vez. Como las galletitas no siempre tienen la misma textura, la mezcla puede quedar demasiado húmeda. Incorporarlo gradualmente permite controlar mejor la consistencia.
También conviene evitar formar las bolitas inmediatamente después de mezclar los ingredientes. Un tiempo breve de refrigeración ayuda a que la preparación se afirme y facilita el trabajo con las manos.
Si las trufas quedan demasiado blandas, se puede agregar una pequeña cantidad de galletitas trituradas y volver a enfriar la mezcla. Si, por el contrario, se desarman porque están secas, se puede incorporar un poco más de dulce de leche hasta conseguir una pasta moldeable.
Cómo conservar las trufas
Como contienen dulce de leche y se preparan sin cocción, es recomendable conservar las trufas en un recipiente limpio y cerrado dentro de la heladera. No conviene dejarlas durante períodos prolongados a temperatura ambiente, especialmente si hace calor.
Si se preparan para una reunión o una merienda familiar, se pueden elaborar con anticipación y mantener refrigeradas hasta el momento de servir. Para cuidar su presentación, es preferible acomodarlas en una sola capa o separarlas con papel para evitar que se peguen entre sí.
La duración depende de los ingredientes utilizados, de su frescura y de las condiciones de higiene y conservación. Por eso, no corresponde establecer un plazo fijo sin contar con una preparación y condiciones de almacenamiento verificadas.