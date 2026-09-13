Receta

Tarta soufflé de coco y dulce de leche: la receta fácil que se volvió tendencia para la merienda

Una versión más aireada y cremosa de la clásica combinación de coco y dulce de leche. Lleva pocos ingredientes, es sencilla de preparar y puede convertirse en una opción distinta para acompañar el mate este domingo en Santa Fe.