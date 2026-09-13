Hay combinaciones que forman parte de la pastelería argentina desde hace décadas y que, cada tanto, encuentran una nueva manera de llegar a las cocinas.
Tarta soufflé de coco y dulce de leche: la receta fácil que se volvió tendencia para la merienda
Una versión más aireada y cremosa de la clásica combinación de coco y dulce de leche. Lleva pocos ingredientes, es sencilla de preparar y puede convertirse en una opción distinta para acompañar el mate este domingo en Santa Fe.
Es el caso del coco y el dulce de leche, dos ingredientes que aparecen en alfajores, conitos, tortas y tartas, y que ahora tienen una nueva versión que comenzó a circular en redes sociales.
La propuesta es una tarta soufflé de coco y dulce de leche, una preparación que conserva los sabores del clásico pero cambia la textura del relleno.
En lugar de una cubierta compacta, incorpora crema y huevo para conseguir una capa superior más aireada, húmeda y cremosa. La receta fue difundida recientemente en Argentina a partir de su circulación en TikTok.
Para una merienda de domingo en Santa Fe, es una alternativa interesante porque no requiere técnicas complicadas ni ingredientes demasiado particulares. Además, puede prepararse con anticipación y servirse fría o a temperatura ambiente junto con el mate, café o té.
Qué ingredientes lleva la tarta viral
Para preparar esta versión se necesita una base de tarta y un relleno de coco y dulce de leche.
Para la base:
200 gramos de harina 0000.
100 gramos de manteca.
70 gramos de azúcar.
1 huevo.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Para el relleno:
300 gramos de dulce de leche repostero.
100 gramos de coco rallado.
2 huevos.
100 gramos de azúcar.
200 ml de crema de leche.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
La cantidad de dulce de leche puede adaptarse según el gusto. Para una versión más intensa, se puede utilizar una capa generosa en la base. Si se busca un resultado más equilibrado, conviene distribuirlo en una capa fina y uniforme.
El punto distintivo está en el relleno de coco. A diferencia de la tarta tradicional, la incorporación de crema y huevo permite conseguir una preparación más húmeda y aireada después de la cocción.
Paso a paso
Para comenzar, hay que preparar la masa. Se coloca la harina en un recipiente y se incorpora la manteca fría cortada en pequeños cubos. Se trabaja con las manos hasta conseguir una textura arenosa.
Luego se agrega el azúcar, el huevo y la esencia de vainilla. Se une la preparación sin amasar demasiado y se forma un bollo.
La masa se envuelve y se lleva unos minutos a la heladera. Después se estira y se coloca en una tartera previamente enmantecada.
Una vez acomodada la base, se distribuye el dulce de leche repostero procurando que cubra toda la superficie.
Para preparar la parte soufflé, se baten los huevos con el azúcar hasta integrar. Después se incorpora la crema de leche, la esencia de vainilla y el coco rallado.
La mezcla se vuelca sobre la capa de dulce de leche y se distribuye con una espátula.
La tarta se lleva a un horno precalentado a temperatura media y se cocina hasta que la superficie quede dorada y el relleno haya tomado consistencia.
El objetivo es que la parte superior quede ligeramente dorada, pero que el interior conserve una textura húmeda y cremosa.
Una vez fuera del horno, es importante dejarla enfriar antes de cortarla. De esta manera el relleno termina de asentarse y las porciones mantienen mejor su forma.
El detalle que cambia la receta clásica
La diferencia entre esta preparación y la tradicional tarta de coco está principalmente en la textura.
La versión clásica suele tener una cubierta más firme y compacta. En cambio, la alternativa soufflé incorpora crema y huevo para lograr una capa superior más liviana, húmeda y aireada. Esa modificación es justamente la que le da una apariencia diferente cuando se corta.
También se puede personalizar. Para quienes disfrutan de sabores más intensos, una opción es sumar ralladura de limón a la mezcla de coco. Otra posibilidad es agregar unas gotas de esencia de vainilla o utilizar coco rallado fino para conseguir una textura más uniforme.
Si la idea es servirla como postre después del almuerzo y reservar algunas porciones para la merienda, puede mantenerse refrigerada y sacarse unos minutos antes de llevarla a la mesa.