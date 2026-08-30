Hay recetas que parecen pensadas para esos días en los que aparece el antojo de algo dulce, pero no hay ganas de pasar demasiado tiempo en la cocina.
Torta de manzana en licuadora: la receta fácil y económica para la merienda
Con ingredientes simples y sin necesidad de batir durante varios minutos, esta torta de manzana se prepara directamente en la licuadora. Es una alternativa práctica para la merienda, ideal para aprovechar frutas maduras y tener algo casero listo en poco tiempo.
La torta de manzana en licuadora es una de ellas: requiere pocos pasos, utiliza ingredientes habituales y permite preparar una masa húmeda y aromática sin necesidad de utilizar batidora eléctrica.
La propuesta también resulta útil para aprovechar esas manzanas que quedaron algunos días en el frutero y ya están demasiado maduras para comer solas. Con huevos, harina, azúcar, aceite y una o dos manzanas se puede preparar una torta casera para acompañar el mate, el café o una infusión.
Además, la preparación tiene una ventaja práctica: buena parte de la mezcla se realiza en la licuadora. Esto reduce el trabajo y evita tener que batir durante varios minutos para incorporar los ingredientes.
¿Qué ingredientes se necesitan para hacer la torta de manzana?
Para preparar una torta mediana, de aproximadamente ocho porciones, se necesitan ingredientes sencillos.
Ingredientes:
2 manzanas medianas.
2 huevos.
1 taza de azúcar.
½ taza de aceite neutro, como girasol.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
1 taza y ½ de harina leudante.
½ cucharadita de canela, opcional.
1 cucharada de jugo de limón.
Azúcar extra para espolvorear, opcional.
La cantidad de manzana puede modificarse según el tamaño de las frutas. Si son pequeñas, se pueden utilizar tres. Una parte se incorpora a la preparación y otra puede reservarse para colocar sobre la superficie antes de llevar la torta al horno.
La canela es opcional, pero combina especialmente bien con la manzana y aporta aroma durante la cocción. También se puede reemplazar por una pequeña cantidad de ralladura de limón o naranja si se busca un sabor diferente.
En cuanto al aceite, conviene elegir uno de sabor neutro para que no domine el resultado final. También es importante utilizar harina leudante para conseguir una textura más aireada.
¿Cómo se prepara la torta de manzana en licuadora?
El primer paso consiste en lavar y pelar las manzanas. Se retiran las semillas y el centro duro y luego se cortan en trozos pequeños.
Para evitar que se oscurezcan demasiado mientras se prepara el resto de los ingredientes, se pueden rociar con una cucharada de jugo de limón.
Luego se colocan en la licuadora los huevos, el azúcar, el aceite, la esencia de vainilla y una de las manzanas cortadas en trozos. Se procesa durante unos segundos hasta obtener una mezcla relativamente homogénea.
No es necesario licuar durante demasiado tiempo. El objetivo es integrar los ingredientes y conseguir una preparación líquida y uniforme.
Una vez lista la mezcla, se pasa a un recipiente amplio. Allí se incorpora de a poco la harina leudante y, si se desea, la canela.
Este paso es importante: la harina no debe licuarse durante demasiado tiempo. Lo recomendable es incorporarla al recipiente y mezclar suavemente con una espátula o cuchara hasta que no queden sectores secos.
Si se procesa demasiado la harina, la masa puede desarrollar más gluten del necesario y terminar con una textura menos tierna.
Una vez integrada la preparación, se agrega la segunda manzana. Puede cortarse en cubos pequeños o en láminas finas, según el resultado que se busque.
Para preparar el molde, se puede utilizar uno de aproximadamente 22 centímetros de diámetro. Se lo debe enmantecar y enharinar previamente, o cubrir con papel manteca.
Se vierte la preparación y, si se reservaron algunas láminas de manzana, se distribuyen sobre la superficie. También se puede agregar una pequeña cantidad de azúcar y canela antes de llevarla al horno.
La cocción se realiza en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 35 a 45 minutos. El tiempo puede variar según el horno y el tipo de molde utilizado.
Para saber si está lista, se introduce un palillo o cuchillo fino en el centro. Si sale limpio o con algunas pequeñas migas adheridas, la torta ya está cocida.
Es importante no abrir el horno durante los primeros 25 o 30 minutos de cocción, porque un cambio brusco de temperatura puede hacer que la preparación pierda volumen.
Los trucos para que quede húmeda y esponjosa
Aunque se trata de una receta sencilla, algunos detalles pueden hacer una diferencia importante en el resultado final.
Uno de los principales es no excederse con la harina. Una masa demasiado seca puede producir una torta compacta. Por eso conviene medir las cantidades y evitar agregar harina adicional salvo que la preparación realmente lo necesite.
Otro punto importante es no procesar demasiado la mezcla una vez incorporada la harina. La masa debe quedar integrada, pero no hace falta batirla durante varios minutos.
La cantidad de manzana también influye. La fruta aporta humedad y sabor, por lo que utilizar una cantidad adecuada ayuda a conseguir una miga más tierna.
Para una superficie más dorada, las láminas de manzana pueden acomodarse de manera ordenada sobre la masa antes de hornear. Un poco de azúcar espolvoreada por encima puede generar una cubierta ligeramente crocante.
Una vez retirada del horno, conviene dejar reposar la torta durante unos 10 a 15 minutos antes de desmoldarla. Esto permite que la estructura termine de asentarse y reduce el riesgo de que se rompa.