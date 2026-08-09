El domingo por la tarde suele ser un buen momento para cocinar algo dulce en casa, especialmente durante los días fríos de invierno.
Torta de chocolate económica: una receta fácil para preparar este domingo
Con ingredientes básicos y sin necesidad de técnicas complicadas, esta torta de chocolate es una alternativa casera para resolver la merienda del domingo. Es húmeda, rendidora y se puede preparar en pocos pasos.
En Santa Fe, una torta de chocolate recién salida del horno puede convertirse en una opción sencilla para acompañar el mate, el café o una taza de té sin necesidad de gastar demasiado. Esta receta utiliza ingredientes fáciles de conseguir y permite obtener una torta abundante con una preparación simple.
La propuesta también puede adaptarse a lo que haya disponible en la alacena. No hace falta utilizar chocolate en barra: el cacao amargo o incluso el cacao para chocolatada pueden servir para darle sabor a la masa. El resultado es una torta suave, con una miga húmeda y una superficie que puede dejarse simple o decorarse de manera rápida.
Los ingredientes
Para preparar una torta mediana, de aproximadamente 8 a 10 porciones, se necesitan:
2 huevos.
1 taza de azúcar.
½ taza de aceite neutro.
1 taza de leche.
2 tazas de harina leudante.
½ taza de cacao amargo.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Una pizca de sal.
Si no se dispone de harina leudante, se puede utilizar harina 0000 y agregar 2 cucharaditas de polvo de hornear.
Para una cobertura sencilla
3 cucharadas de cacao.
3 cucharadas de azúcar.
3 cucharadas de leche.
1 cucharada de manteca.
También es posible dejar la torta sin cobertura y espolvorear azúcar impalpable una vez que se haya enfriado.
Paso a paso
El primer paso es precalentar el horno a 180°C. Mientras toma temperatura, hay que preparar el molde. Se puede utilizar uno de aproximadamente 22 centímetros de diámetro. Conviene enmantecarlo y enharinarlo para facilitar el desmolde.
En un recipiente amplio, colocar los huevos y el azúcar. Batir durante unos minutos hasta que la preparación quede bien integrada. No es necesario utilizar una batidora eléctrica: un batidor de mano alcanza para esta receta.
Agregar el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
En otro recipiente, tamizar la harina junto con el cacao y la pizca de sal. Este paso ayuda a evitar grumos y permite que los ingredientes secos se incorporen mejor a la preparación.
Añadir los ingredientes secos de a poco al recipiente con los líquidos. Mezclar suavemente hasta conseguir una preparación uniforme. Es importante no batir de más una vez incorporada la harina, porque eso puede hacer que la torta quede más compacta.
Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno precalentado.
La cocción demora aproximadamente 35 a 45 minutos, aunque el tiempo puede variar según cada horno. Para comprobar que está lista, insertar un palillo o un cuchillo en el centro. Si sale seco o con algunas migas adheridas, es momento de retirar la torta.
Una vez fuera del horno, dejarla reposar durante unos 10 minutos antes de desmoldarla. Luego se puede colocar sobre una rejilla o plato y dejar que termine de enfriarse.
Una cobertura rápida para darle un toque extra
Si se quiere transformar la torta sencilla en un postre un poco más elaborado, se puede preparar una cobertura de chocolate sin necesidad de comprar chocolate en barra.
Colocar en una pequeña olla el cacao, el azúcar y la leche. Llevar a fuego bajo y revolver constantemente. Cuando la preparación comience a tomar consistencia, incorporar la manteca y continuar mezclando hasta obtener una crema homogénea.
Retirar del fuego y dejar reposar unos minutos. La cobertura se puede distribuir sobre la torta cuando todavía está tibia.
Otra alternativa es cortar la torta al medio y rellenarla con dulce de leche. También se pueden agregar bananas en rodajas, coco rallado o nueces picadas, dependiendo de los ingredientes disponibles.
La receta admite además algunos reemplazos. La leche puede cambiarse por agua, aunque la textura será algo diferente. El aceite puede reemplazarse por manteca derretida, y el azúcar puede reducirse ligeramente si se prefiere un sabor menos dulce.
Una merienda sencilla para compartir
Una de las ventajas de esta preparación es que permite resolver una merienda familiar sin demasiados ingredientes ni pasos complicados. Además, la torta puede prepararse con anticipación y conservarse tapada durante uno o dos días.
Para una tarde de domingo en Santa Fe, acompañarla con mate, café o té es una alternativa sencilla para aprovechar el tiempo en casa y preparar algo casero. Con una receta básica y algunos ingredientes que suelen estar disponibles en la cocina, el horno puede convertirse en el protagonista de la merienda.