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Receta de pan casero esponjoso: una opción simple para la tarde de domingo

Con ingredientes básicos y un proceso sencillo, el pan casero es una de las mejores alternativas para una tarde de invierno. Ideal para acompañar el mate, la merienda o las comidas del día.

Con ingredientes básicos y un proceso sencilloCon ingredientes básicos y un proceso sencillo
 14:26
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En una tarde de domingo fría en la ciudad de Santa Fe, muchas familias buscan recetas prácticas, económicas y reconfortantes.

El pan casero cumple con todos esos requisitos: no requiere técnicas complejas, se elabora con pocos ingredientes y el resultado es un pan suave, aromático y perfecto para disfrutar recién salido del horno.

Ideal para acompañar el mate, la merienda o las comidas del día.Ideal para acompañar el mate, la merienda o las comidas del día.

A continuación, el paso a paso para prepararlo en casa.

Ingredientes

500 g de harina 000

10 g de sal

10 g de azúcar

25 g de levadura fresca (o 7 g de levadura seca)

300 ml de agua tibia

2 cucharadas de aceite o manteca derretida

El pan casero es una de las mejores alternativas para una tarde de inviernoEl pan casero es una de las mejores alternativas para una tarde de invierno

Paso a paso

1. Activar la levadura

En un recipiente pequeño, disolvé la levadura en el agua tibia junto con el azúcar. Dejá reposar entre 5 y 10 minutos hasta que se forme una espuma en la superficie.

2. Formar la masa

En un bowl grande colocá la harina y la sal. Hacé un hueco en el centro y agregá la mezcla de levadura y el aceite. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes.

3. Amasado

Pasá la masa a una superficie limpia y amasá durante 10 a 15 minutos, hasta obtener una textura suave y elástica. Si es necesario, agregá un poco más de harina para evitar que se pegue.

4. Primer leudado

Colocá la masa en un bowl ligeramente aceitado, cubrila con un paño y dejala reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.

5. Formado del pan

Desgasificá la masa suavemente y dándole la forma deseada: puede ser un pan grande o bollitos individuales.

6. Segundo leudado

Colocá la masa ya formada en una bandeja para horno y dejala reposar 20 a 30 minutos más.

7. Horneado

Llevá a horno precalentado a 180°C durante 25 a 30 minutos, hasta que el pan esté dorado en la superficie.

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Un clásico que nunca falla

Una vez listo, el pan casero puede acompañarse con manteca, dulce o simplemente solo.

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