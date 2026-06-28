En una tarde de domingo fría en la ciudad de Santa Fe, muchas familias buscan recetas prácticas, económicas y reconfortantes.
Receta de pan casero esponjoso: una opción simple para la tarde de domingo
Con ingredientes básicos y un proceso sencillo, el pan casero es una de las mejores alternativas para una tarde de invierno. Ideal para acompañar el mate, la merienda o las comidas del día.
El pan casero cumple con todos esos requisitos: no requiere técnicas complejas, se elabora con pocos ingredientes y el resultado es un pan suave, aromático y perfecto para disfrutar recién salido del horno.
A continuación, el paso a paso para prepararlo en casa.
Ingredientes
500 g de harina 000
10 g de sal
10 g de azúcar
25 g de levadura fresca (o 7 g de levadura seca)
300 ml de agua tibia
2 cucharadas de aceite o manteca derretida
Paso a paso
1. Activar la levadura
En un recipiente pequeño, disolvé la levadura en el agua tibia junto con el azúcar. Dejá reposar entre 5 y 10 minutos hasta que se forme una espuma en la superficie.
2. Formar la masa
En un bowl grande colocá la harina y la sal. Hacé un hueco en el centro y agregá la mezcla de levadura y el aceite. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes.
3. Amasado
Pasá la masa a una superficie limpia y amasá durante 10 a 15 minutos, hasta obtener una textura suave y elástica. Si es necesario, agregá un poco más de harina para evitar que se pegue.
4. Primer leudado
Colocá la masa en un bowl ligeramente aceitado, cubrila con un paño y dejala reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.
5. Formado del pan
Desgasificá la masa suavemente y dándole la forma deseada: puede ser un pan grande o bollitos individuales.
6. Segundo leudado
Colocá la masa ya formada en una bandeja para horno y dejala reposar 20 a 30 minutos más.
7. Horneado
Llevá a horno precalentado a 180°C durante 25 a 30 minutos, hasta que el pan esté dorado en la superficie.
Un clásico que nunca falla
Una vez listo, el pan casero puede acompañarse con manteca, dulce o simplemente solo.