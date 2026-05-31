El domingo avanza en Santa Fe con temperaturas agradables para la época, cielo mayormente nublado y el clima ideal para disfrutar de una merienda casera. En muchas casas, el ritual del mate de la tarde es una tradición inalterable del fin de semana, y encontrar algo rico para acompañarlo suele ser parte del plan.
Receta de torta invertida de peras para una merienda especial
Con una tarde fresca y tranquila en la capital santafesina, una torta invertida de peras puede convertirse en la protagonista de la mesa. Es una preparación simple, económica y perfecta para acompañar el mate o el café.
Entre las opciones más buscadas aparece la torta invertida de peras, un clásico de la repostería hogareña que combina fruta, caramelo y una masa esponjosa. La receta no requiere técnicas complejas, utiliza ingredientes accesibles y ofrece un resultado vistoso que sorprende tanto por su presentación como por su sabor.
Una receta que aprovecha frutas de estación
Las peras son una fruta versátil que se adapta muy bien a preparaciones dulces. Al cocinarse en el horno liberan parte de sus jugos naturales y aportan humedad a la masa, logrando una torta suave y aromática.
Además, se trata de una receta ideal para quienes buscan salir de las clásicas tortas de vainilla o chocolate y probar una alternativa diferente sin grandes complicaciones.
Ingredientes
Para la base caramelizada:
4 peras maduras
100 gramos de azúcar
30 gramos de manteca
Para la masa:
2 huevos
150 gramos de azúcar
100 mililitros de aceite
200 mililitros de leche
250 gramos de harina leudante
1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso para preparar la torta invertida
Pelar las peras y cortarlas en láminas o gajos finos.
Colocar el azúcar y la manteca en una tortera apta para horno.
Llevar a fuego suave hasta formar un caramelo claro.
Distribuir las peras sobre el caramelo cubriendo toda la superficie.
En un recipiente aparte, batir los huevos con el azúcar.
Incorporar el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
Agregar la harina poco a poco hasta obtener una mezcla homogénea.
Verter la preparación sobre las peras caramelizadas.
Cocinar en horno precalentado a 180 grados durante 40 a 45 minutos.
Dejar reposar unos minutos y desmoldar cuando aún esté tibia para que el caramelo no se adhiera al molde.
El resultado es una torta húmeda, con una capa superior de peras caramelizadas que aporta sabor y una presentación muy atractiva.