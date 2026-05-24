Las tardes frescas suelen invitar a quedarse en casa, preparar algo rico y compartir el mate. En ese contexto, el budín de naranja aparece como una de las recetas más elegidas para acompañar la merienda de domingo: fácil de hacer, rendidor y con ingredientes que generalmente están disponibles en cualquier cocina.
Budín de naranja esponjoso: una receta fácil y económica para acompañar el mate este domingo
Con pocos ingredientes y una preparación simple, el budín de naranja se convierte en una opción ideal para una merienda casera en una jornada fresca en Santa Fe. Paso a paso, cómo hacerlo y algunos tips para que quede más húmedo y aromático.
Además de su sabor suave y cítrico, este clásico casero tiene otra ventaja: no requiere técnicas complejas ni demasiado tiempo de preparación. Con una mezcla básica y algunos consejos simples, se puede lograr una textura esponjosa y húmeda, ideal para disfrutar durante la tarde.
Paso a paso
Ingredientes
Para preparar un budín mediano se necesitan:
2 huevos
1 taza de azúcar
1/2 taza de aceite
Jugo de dos naranjas
Ralladura de una naranja
2 tazas de harina leudante
1 pizca de sal
Azúcar impalpable opcional para decorar
El primer paso es batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Luego se incorpora el aceite en forma de hilo mientras se continúa mezclando.
Después se agrega el jugo de naranja y la ralladura, dos ingredientes que aportan el aroma característico del budín. Por último, se suma la harina leudante tamizada junto con la pizca de sal y se integra con movimientos suaves para conservar aire en la preparación.
La mezcla debe colocarse en una budinera previamente enmantecada y enharinada. El horno tiene que estar precalentado a temperatura media, alrededor de 180 grados.
El tiempo estimado de cocción es de entre 40 y 45 minutos, aunque puede variar según cada horno. Para comprobar si está listo, se recomienda introducir un palillo en el centro: si sale seco, el budín ya puede retirarse.
Una vez tibio, puede espolvorearse con azúcar impalpable o agregar un glaseado simple preparado con jugo de naranja y azúcar.
Tips y variantes para personalizar la receta
Uno de los secretos para que el budín quede más húmedo es no excederse en la cocción. También ayuda utilizar jugo de naranja natural recién exprimido y una buena cantidad de ralladura, evitando la parte blanca de la cáscara para que no aporte sabor amargo.
Otra recomendación es dejar reposar el budín algunos minutos antes de desmoldarlo. Eso permite que conserve mejor la humedad y no se rompa.
La receta además admite múltiples variantes. Algunas personas incorporan chips de chocolate, nueces o almendras picadas para sumar textura. También puede prepararse con mandarinas o limón, utilizando la misma base.
Para quienes buscan una versión más liviana, existe la posibilidad de reemplazar parte del azúcar por edulcorante apto para cocción o utilizar harina integral en una proporción parcial.
El budín de naranja suele conservarse bien durante dos o tres días si se guarda en un recipiente cerrado, por lo que también puede prepararse con anticipación para desayunos o meriendas posteriores.