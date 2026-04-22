Agregar una pequeña cantidad de bicarbonato a la salsa de tomate, aunque para muchos puede parecer una práctica novedosa, especialistas en gastronomía explican que se trata de un recurso conocido desde hace tiempo en la cocina profesional.
Por qué recomiendan agregar bicarbonato a la salsa de tomate y qué efecto tiene
El uso de bicarbonato en la cocina ganó popularidad en redes sociales, pero tiene una explicación científica: permite reducir la acidez del tomate y mejorar el sabor final de la preparación.
La razón principal detrás de este hábito está vinculada a la composición química del tomate, un alimento naturalmente ácido que, en determinadas preparaciones, puede resultar intenso o incluso molesto al paladar.
Cómo actúa el bicarbonato en la salsa
El bicarbonato de sodio es una sustancia de carácter alcalino, lo que significa que tiene la capacidad de neutralizar ácidos. Cuando se incorpora a la salsa de tomate, reacciona químicamente con los compuestos ácidos del fruto y eleva el pH de la preparación.
Este proceso produce una leve efervescencia —visible en forma de pequeñas burbujas— que indica que la reacción está ocurriendo. El resultado es una salsa menos ácida, con un sabor más equilibrado y, en muchos casos, más agradable al paladar.
A diferencia de otros métodos caseros, como agregar azúcar, el bicarbonato no “disfraza” la acidez sino que la modifica directamente. Es decir, no aporta dulzor para compensar, sino que actúa sobre la causa del problema.
Por este motivo, su uso es valorado en la gastronomía técnica, donde se busca mantener el sabor original de los ingredientes sin alterarlo con añadidos innecesarios.
Cuánto usar y qué tener en cuenta
Si bien el bicarbonato puede resultar efectivo, los especialistas coinciden en que su uso debe ser muy moderado. Basta con una pequeña pizca —menos de un gramo por litro de salsa— para lograr el efecto deseado.
Un exceso puede tener consecuencias negativas: desde alterar el sabor hasta generar un gusto metálico o desagradable en la preparación. Por eso, se recomienda incorporarlo de forma gradual, probar la salsa y ajustar en función del resultado.
El momento de añadirlo también es importante. En general, se sugiere hacerlo hacia el final de la cocción, cuando la salsa ya está casi lista. De este modo, la reacción se produce de manera controlada y permite evaluar mejor el impacto en el sabor.
Además, los cocineros destacan que el bicarbonato no reemplaza otras buenas prácticas en la preparación de la salsa. La elección de tomates maduros, una cocción prolongada y el uso de ingredientes como cebolla o zanahoria siguen siendo claves para lograr un resultado equilibrado.
En ese sentido, el truco del bicarbonato aparece como un recurso complementario, especialmente útil cuando el tomate utilizado tiene una acidez elevada o cuando se busca una textura y sabor más suaves.