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¿Domingo fresco en Santa Fe? La receta de brownies de chocolate que transforma cualquier merienda

Con el frío instalado en la ciudad y una tarde perfecta para quedarse en casa, los brownies caseros aparecen como una de las opciones más tentadoras para acompañar el mate, el café o una chocolatada caliente. Una preparación sencilla, rápida y con pocos ingredientes.

Un clásico que combina una textura húmeda y un sabor intensoUn clásico que combina una textura húmeda y un sabor intenso
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Las bajas temperaturas que acompañan este domingo en Santa Fe invitan a buscar planes puertas adentro. Mientras muchos aprovechan para descansar o compartir tiempo en familia, la cocina se convierte en uno de los espacios más convocantes del hogar.

En ese contexto, pocas recetas generan tanta aceptación como los brownies de chocolate, un clásico que combina una textura húmeda, sabor intenso y una elaboración apta incluso para quienes tienen poca experiencia culinaria.

Son ideales para disfrutar mientras se comparte una ronda de mates o un café.Son ideales para disfrutar mientras se comparte una ronda de mates o un café.

Además de ser una propuesta económica, los brownies permiten resolver una merienda especial en menos de una hora y son ideales para disfrutar mientras se comparte una ronda de mates o una charla familiar.

Ingredientes

Para una fuente de aproximadamente 20 por 20 centímetros:

200 gramos de chocolate semiamargo

120 gramos de manteca

3 huevos

Los brownies permiten resolver una merienda especial en menos de una horaLos brownies permiten resolver una merienda especial en menos de una hora

180 gramos de azúcar

100 gramos de harina común

50 gramos de nueces picadas (opcional)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de sal

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Paso a paso

1. Derretir el chocolate

Colocar el chocolate y la manteca en un recipiente apto para calor.

Derretir a baño María o en el microondas en intervalos cortos.

Mezclar hasta obtener una preparación lisa y brillante.

Reservar.

2. Batir huevos y azúcar

En otro recipiente colocar los huevos junto con el azúcar.

Batir durante algunos minutos hasta integrar bien los ingredientes.

No es necesario alcanzar un punto espumoso como en otras preparaciones.

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3. Unir las mezclas

Agregar el chocolate derretido a los huevos.

Incorporar la esencia de vainilla y mezclar suavemente.

4. Sumar los ingredientes secos

Añadir la harina tamizada y la pizca de sal.

Integrar con movimientos envolventes.

Si se desea, agregar las nueces picadas.

5. Llevar al horno

Volcar la mezcla en una fuente previamente enmantecada o cubierta con papel manteca.

Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 25 a 30 minutos.

El brownie debe quedar cocido por fuera y ligeramente húmedo en el centro.

6. Dejar enfriar

Retirar del horno y esperar unos minutos antes de cortar.

La textura mejora cuando la preparación pierde algo de temperatura.

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El secreto para una merienda perfecta

El principal error al preparar brownies es excederse en la cocción. Para conservar su característica humedad interior, conviene retirarlos del horno cuando el centro todavía luce apenas húmedo.

Una vez listos, pueden servirse solos o acompañados con helado de crema, dulce de leche o una taza de café recién hecho. También son una excelente opción para compartir durante una tarde de películas, juegos de mesa o reuniones familiares.

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