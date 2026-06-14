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¿Domingo fresco en Santa Fe? La receta de brownies de chocolate que transforma cualquier merienda

Con el frío instalado en la ciudad y una tarde perfecta para quedarse en casa, los brownies caseros aparecen como una de las opciones más tentadoras para acompañar el mate, el café o una chocolatada caliente. Una preparación sencilla, rápida y con pocos ingredientes.