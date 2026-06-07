Para una tarde gris

Receta de tortas fritas: el clásico infaltable para acompañar la lluvia en Santa Fe

Con el tiempo inestable, las lluvias que marcaron el fin de semana y temperaturas más frescas, las tortas fritas vuelven a ganar protagonismo en muchos hogares santafesinos. Una receta simple, económica y perfecta para compartir con mates durante la tarde.