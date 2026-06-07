La lluvia, el mate y las tortas fritas forman una combinación difícil de separar en la cultura popular argentina. Este domingo, con tormentas y precipitaciones que se registraron en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe, muchos buscan una opción casera para disfrutar de la tarde puertas adentro.
Receta de tortas fritas: el clásico infaltable para acompañar la lluvia en Santa Fe
Con el tiempo inestable, las lluvias que marcaron el fin de semana y temperaturas más frescas, las tortas fritas vuelven a ganar protagonismo en muchos hogares santafesinos. Una receta simple, económica y perfecta para compartir con mates durante la tarde.
El clima inestable y las temperaturas otoñales invitan a encender la pava y preparar una de las recetas más tradicionales de la cocina familiar. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta por tormentas para gran parte de la provincia y anticipa una jornada húmeda y fresca.
Un clásico que atraviesa generaciones
Las tortas fritas tienen una larga tradición en Argentina y especialmente en la región del Litoral. Su preparación sencilla y la posibilidad de elaborarlas con ingredientes que habitualmente están disponibles en cualquier cocina las convierten en una de las opciones favoritas para los días de lluvia.
La costumbre de acompañarlas con mate se transmite de generación en generación y suele convertirse en una excusa para compartir una merienda en familia. Además, requieren pocos ingredientes y pueden prepararse en menos de una hora.
Su textura crocante por fuera y tierna por dentro permite disfrutarlas tanto solas como con azúcar, dulce de leche, mermeladas o quesos untables.
La receta paso a paso
Ingredientes
500 gramos de harina común
1 cucharadita de sal
50 gramos de grasa vacuna o manteca
250 mililitros de agua tibia
Aceite o grasa para freír
Preparación
Colocar la harina en un recipiente amplio y agregar la sal.
Incorporar la grasa o manteca previamente derretida.
Añadir el agua tibia de manera gradual mientras se mezcla.
Amasar hasta obtener una preparación suave y homogénea.
Dejar descansar la masa durante unos 20 minutos.
Dividir en pequeñas porciones y estirar cada una formando discos de aproximadamente un centímetro de espesor.
Realizar un pequeño corte o agujero en el centro de cada pieza.
Calentar abundante aceite o grasa en una sartén profunda.
Freír las tortas fritas hasta que estén doradas de ambos lados.
Retirar y colocar sobre papel absorbente.
Para quienes prefieren una versión más dulce, pueden espolvorearse con azúcar apenas salen de la fritura. Otra alternativa es acompañarlas con miel o dulce de leche.